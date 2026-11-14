Rocky, a Philadelphia si celebrano i 50 anni del film: le foto del raduno da Guinness World Record

La storia di Rocky Balboa è una di quelle che il pubblico ama e conosce bene: una storia di resilienza, grinta e perseveranza nonostante le avversità. A 50 anni dall’uscita del film, i fan hanno reso omaggio alla sua eredità con un raduno da Guinness dei primati di persone vestite da Rocky, tenutosi venerdì sui gradini del Philadelphia Museum of Art. Ecco alcune immagini dell’evento.