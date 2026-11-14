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sabato 14 novembre 2026

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New Orleans, nave cisterna sperona e affonda un battello da crociera

New Orleans, nave cisterna sperona e affonda un battello da crociera
Le squadre di soccorso in azione sul fiume Mississippi a New Orleans dopo la collisione tra la nave cisterna Atlantic Asphalt e la nave da crociera American Heritage (AP Photo/Gerald Herbert)
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Le squadre di soccorso in azione sul fiume Mississippi a New Orleans dopo la collisione tra la nave cisterna Atlantic Asphalt e la nave da crociera American Heritage (AP Photo/Matthew Hinton)
Le squadre di soccorso in azione sul fiume Mississippi a New Orleans dopo la collisione tra la nave cisterna Atlantic Asphalt e la nave da crociera American Heritage (AP Photo/Matthew Hinton)
Le squadre di soccorso in azione sul fiume Mississippi a New Orleans dopo la collisione tra la nave cisterna Atlantic Asphalt e la nave da crociera American Heritage (AP Photo/Matthew Hinton)
Le squadre di soccorso in azione sul fiume Mississippi a New Orleans dopo la collisione tra la nave cisterna Atlantic Asphalt e la nave da crociera American Heritage (AP Photo/Matthew Hinton)
Le squadre di soccorso in azione sul fiume Mississippi a New Orleans dopo la collisione tra la nave cisterna Atlantic Asphalt e la nave da crociera American Heritage (AP Photo/Matthew Hinton)
Le squadre di soccorso in azione sul fiume Mississippi a New Orleans dopo la collisione tra la nave cisterna Atlantic Asphalt e la nave da crociera American Heritage (AP Photo/Matthew Hinton)
Le squadre di soccorso in azione sul fiume Mississippi a New Orleans dopo la collisione tra la nave cisterna Atlantic Asphalt e la nave da crociera American Heritage (AP Photo/Matthew Hinton)
Le squadre di soccorso in azione sul fiume Mississippi a New Orleans dopo la collisione tra la nave cisterna Atlantic Asphalt e la nave da crociera American Heritage (AP Photo/Matthew Hinton)
Le squadre di soccorso in azione sul fiume Mississippi a New Orleans dopo la collisione tra la nave cisterna Atlantic Asphalt e la nave da crociera American Heritage (AP Photo/Matthew Hinton)

Una nave cisterna fuori controllo venerdì ha urtato e affondato un battello sul fiume Mississippi, a New Orleans. Almeno 180 passeggeri e membri dell’equipaggio sono sono stati tratti in salvo. La petroliera Atlantic Asphalt ha urtato l’imbarcazione da crociera mentre era ormeggiata, provocando uno schianto. Gli operatori dei rimorchiatori, i lavoratori nelle vicinanze, la polizia e numerosi altri soccorritori si sono precipitati in aiuto. Il sindaco di New Orleans, Helena Moreno, ha definito l’accaduto “un miracolo sul Mississippi”.

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