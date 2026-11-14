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domenica 15 novembre 2026

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Nations League 2026, vittorie di Olanda e Germania: le foto

Nations League 2026, vittorie di Olanda e Germania: le foto
Giocatori olandesi festeggiano il secondo gol durante la partita di calcio di UEFA Nations League tra Paesi Bassi e Grecia ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, venerdì 13 novembre 2026. (Foto AP/Patrick Post)
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Giocatori olandesi festeggiano il secondo gol durante la partita di calcio di UEFA Nations League tra Paesi Bassi e Grecia ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, venerdì 13 novembre 2026. (Foto AP/Patrick Post)
Il tedesco Jonathan Tah, a destra, contende il pallone al serbo Mihajlo Cvetkovic durante la partita di calcio di UEFA Nations League tra Serbia e Germania a Belgrado, in Serbia, venerdì 13 novembre 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic)
Joey Veerman (a sinistra) e Tijjani Reijnders, della nazionale olandese, festeggiano il secondo gol durante la partita di UEFA Nations League tra Paesi Bassi e Grecia ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, venerdì 13 novembre 2026. (Foto AP/Patrick Post)
Crysencio Summerville, dei Paesi Bassi (a sinistra), e il greco Kostas Tsimikas contendono il pallone durante la partita di calcio di UEFA Nations League tra Paesi Bassi e Grecia ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, venerdì 13 novembre 2026. (Foto AP/Patrick Post)
L'olandese Tijjani Reijnders segna il terzo gol durante la partita di calcio di UEFA Nations League tra Paesi Bassi e Grecia ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, venerdì 13 novembre 2026. (Foto AP/Patrick Post)
Il tedesco Jonathan Tah, al centro, colpisce di testa il pallone anticipando il portiere della Serbia Vanja Milinkovic-Savic durante la partita di calcio di UEFA Nations League tra Serbia e Germania a Belgrado, in Serbia, venerdì 13 novembre 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic)
I giocatori della Germania festeggiano dopo che il serbo Srdjan Babic ha segnato un autogol durante la partita di calcio di UEFA Nations League tra Serbia e Germania a Belgrado, in Serbia, venerdì 13 novembre 2026. (AP Photo/Marko Drobnjakovic)
Il greco Christos Tzolis marca l'olandese Frenkie de Jong durante la partita di calcio di UEFA Nations League tra Paesi Bassi e Grecia ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, venerdì 13 novembre 2026. (Foto AP/Patrick Post)
Il serbo Nemanja Gudelj, a sinistra, contende il pallone al tedesco Kai Havertz durante la partita di calcio di UEFA Nations League tra Serbia e Germania a Belgrado, in Serbia, venerdì 13 novembre 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic)
Il tedesco Florian Wirtz, al centro, segna il secondo gol della sua squadra superando il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic durante la partita di calcio di UEFA Nations League tra Serbia e Germania a Belgrado, in Serbia, venerdì 13 novembre 2026. (Foto AP/Marko Drobnjakovic)
Giocatori olandesi festeggiano il terzo gol durante la partita di calcio di UEFA Nations League tra Paesi Bassi e Grecia ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, venerdì 13 novembre 2026. (Foto AP/Patrick Post)
I giocatori della Germania festeggiano dopo aver segnato durante la partita di calcio di UEFA Nations League tra Serbia e Germania a Belgrado, in Serbia, venerdì 13 novembre 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic)

Nei match del gruppo 2 di Lega A della Nations League 2026, la Germania vince in Serbia con un netto 3-1. La nuova capolista è però l’Olanda che ne fa 7 alla Grecia (segna anche Malen). La Svizzera è in testa nel suo girone in Lega B dopo il pareggio 0-0 contro la Slovenia. Vince anche la Scozia 2-1 contro la Macedonia del Nord. Nella Lega C tutto facile per l’Islanda che travolge la Bulgaria con un netto 5-0. Successi anche per la Moldavia contro il Kazakistan per 2-1, per l’Estonia in casa del Lussemburgo per 1-0, per l’Andorra contro Gibilterra 2-0 e l’Azerbaigian in casa del Liechtenstein per 1-0. Parreggiano 2-2 la Slovacchia e le Isole Faroe.

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