Nations League 2026, vittorie di Olanda e Germania: le foto

Nei match del gruppo 2 di Lega A della Nations League 2026, la Germania vince in Serbia con un netto 3-1. La nuova capolista è però l’Olanda che ne fa 7 alla Grecia (segna anche Malen). La Svizzera è in testa nel suo girone in Lega B dopo il pareggio 0-0 contro la Slovenia. Vince anche la Scozia 2-1 contro la Macedonia del Nord. Nella Lega C tutto facile per l’Islanda che travolge la Bulgaria con un netto 5-0. Successi anche per la Moldavia contro il Kazakistan per 2-1, per l’Estonia in casa del Lussemburgo per 1-0, per l’Andorra contro Gibilterra 2-0 e l’Azerbaigian in casa del Liechtenstein per 1-0. Parreggiano 2-2 la Slovacchia e le Isole Faroe.