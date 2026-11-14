Le Filippine vincono l’Eurovision Asia 2026, andato in scena a Bangkok, Thailandia. A trionfare è stata Carmelle Collado, cantante 19enne di Sipocot, con il brano “Sobra-Sobra”. Al secondo posto si è classificata la Thailandia (Mang x Daou), seguita da Vietnam (Tóc Tien) e Malesia (Aina Abdul).

