Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 14 novembre 2026

Ultima ora

Le Filippine vincono l’Eurovision Asia 2026

Le Filippine vincono l’Eurovision Asia 2026
Le Filippine con Carmelle e il brano Sobra-Sobra vincono l’Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Tóc Tien del Vietnam durante la finale dell'Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)
Monetrey della Cambodia durante la finale dell'Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)
Thinla del Laos durante la finale dell'Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)
Beck della Mongolia durante la finale dell'Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)
Nyendra del Bhutan durante la finale dell'Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)
Carmelle delle Filippine durante la finale dell'Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)
Beatmosphere del Bangladesh durante la finale dell'Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)
Mang x Daou della Thailandia durante la finale dell'Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)
Junhee della Corea durante la finale dell'Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)
Pratik Himal Rai del Nepal durante la finale dell'Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)
Aina Abdul della Malesia durante la finale dell'Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)
Le Filippine con Carmelle e il brano Sobra-Sobra vincono l'Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)
Le Filippine con Carmelle e il brano Sobra-Sobra vincono l'Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)
Le Filippine con Carmelle e il brano Sobra-Sobra vincono l'Eurovision Song Contest Asia 2026 a Bangkok (AP Photo/Sakchai Lalit)

Le Filippine vincono l’Eurovision Asia 2026, andato in scena a Bangkok, Thailandia. A trionfare è stata Carmelle Collado, cantante 19enne di Sipocot, con il brano “Sobra-Sobra”. Al secondo posto si è classificata la Thailandia (Mang x Daou), seguita da Vietnam (Tóc Tien) e Malesia (Aina Abdul).

© Riproduzione Riservata