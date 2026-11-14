Jannick Sinner e Paolo Maldini ospiti del Nike Store a Torino

Jannik Sinner e Paolo Maldini ospiti al Nike Store di Torino. Il tennista azzurro e l’ex calciatore del Milan e della Nazionale hanno incontrato i tantissimi fan accorsi nel negozio del capoluogo piemontese, città dove, a partire da domenica 15 novembre, andranno in scena le Atp Finals 2026. Il campione altoatesino purtroppo però non potrà prendere parte al “torneo dei maestri” a causa di un infortunio al ginocchio destro, che lo sta tenendo fuori dai campi da luglio scorso.