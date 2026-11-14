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sabato 14 novembre 2026

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Jannick Sinner e Paolo Maldini ospiti del Nike Store a Torino

Jannick Sinner e Paolo Maldini ospiti del Nike Store a Torino
Jannick Sinner e Paolo Maldini ospiti del Nike Store a Torino ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
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Jannick Sinner e Paolo Maldini ospiti del Nike Store a Torino, folla in via Roma Sabato 14 Novembre 2026. (foto by Daniele Solavaggione/LaPresse) Jannick Sinner and Paolo Maldini guests at the Nike Store in Turin, crowds lining Via Roma (Daniele Solavaggione/Lapresse) Saturday 14 november 2026
Folla di Tifosi in via Roma al Nike Store a Torino per l'arrivo di Jannick Sinner ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Folla di Tifosi in via Roma al Nike Store a Torino per l'arrivo di Jannick Sinner ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Jannick Sinner al Nike Store a Torino ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Jannick Sinner e Paolo Maldini ospiti del Nike Store a Torino ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)
Jannick Sinner al Nike Store a Torino ( Foto Daniele Solavaggione/LaPresse)

Jannik Sinner e Paolo Maldini ospiti al Nike Store di Torino. Il tennista azzurro e l’ex calciatore del Milan e della Nazionale hanno incontrato i tantissimi fan accorsi nel negozio del capoluogo piemontese, città dove, a partire da domenica 15 novembre, andranno in scena le Atp Finals 2026. Il campione altoatesino purtroppo però non potrà prendere parte al “torneo dei maestri” a causa di un infortunio al ginocchio destro, che lo sta tenendo fuori dai campi da luglio scorso.

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