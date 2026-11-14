Atp Stoccolma 2026, Fritz vince in finale contro Tirante

Taylor Fritz ha vinto l’Atp Stoccolma 2026, torneo 250 dotato di un montepremi di 723.435 euro, che si disputa sui campi veloci indoor della Kungliga Tennishallen della capitale svedese. Il tennista statunitense, n°10 del ranking e favorito del tabellone, si è imposto in finale sull’argentino Thiago Agustin Tirante, n°31 della classifica mondiale e testa di serie n°4, con il punteggio di 6-2 4-6 7-6(3), in due ore e 14 minuti di gioco.