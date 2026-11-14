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sabato 14 novembre 2026

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Atp Stoccolma 2026, Fritz vince in finale contro Tirante

Atp Stoccolma 2026, Fritz vince in finale contro Tirante
Taylor Fritz con il trofeo dopo aver vinto la finale di Tennis Atp 250 di Stoccolma contro Thiago Agustin Tirante (Jessica Gow/TT News Agency via AP)
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Thiago Agustin Tirante in azione durante la finale di Tennis Atp 250 di Stoccolma contro Taylor Fritz (Jessica Gow/TT News Agency via AP)
Thiago Agustin Tirante in azione durante la finale di Tennis Atp 250 di Stoccolma contro Taylor Fritz (Jessica Gow/TT News Agency via AP)
Taylor Fritz in azione durante la finale di Tennis Atp 250 di Stoccolma contro Thiago Agustin Tirante (Jessica Gow/TT News Agency via AP)
Taylor Fritz in azione durante la finale di Tennis Atp 250 di Stoccolma contro Thiago Agustin Tirante (Jessica Gow/TT News Agency via AP)
Taylor Fritz in azione durante la finale di Tennis Atp 250 di Stoccolma contro Thiago Agustin Tirante (Jessica Gow/TT News Agency via AP)
Taylor Fritz in azione durante la finale di Tennis Atp 250 di Stoccolma contro Thiago Agustin Tirante (Jessica Gow/TT News Agency via AP)
Taylor Fritz in azione durante la finale di Tennis Atp 250 di Stoccolma contro Thiago Agustin Tirante (Jessica Gow/TT News Agency via AP)
Thiago Agustin Tirante secondo classificato alla finale di Tennis Atp 250 di Stoccolma contro Taylor Fritz (Jessica Gow/TT News Agency via AP)
Taylor Fritz con il trofeo dopo aver vinto la finale di Tennis Atp 250 di Stoccolma contro Thiago Agustin Tirante (Jessica Gow/TT News Agency via AP)

Taylor Fritz ha vinto l’Atp Stoccolma 2026, torneo 250 dotato di un montepremi di 723.435 euro, che si disputa sui campi veloci indoor della Kungliga Tennishallen della capitale svedese. Il tennista statunitense, n°10 del ranking e favorito del tabellone, si è imposto in finale sull’argentino Thiago Agustin Tirante, n°31 della classifica mondiale e testa di serie n°4, con il punteggio di 6-2 4-6 7-6(3), in due ore e 14 minuti di gioco. 

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