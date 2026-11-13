Sudafrica, a Simon’s Town i babbuini assediano la città

A Simon’s Town, una cittadina costiera in Sudafrica (nei pressi di Città del Capo), la convivenza tra i residenti e i babbuini è diventata un tema estremamente divisivo e complesso. I babbuini si sono spinti ripetutamente all’interno dei centri abitati. Gli animali si arrampicano sugli edifici, rompono finestre, entrano nelle case in cerca di cibo e rovistano tra i rifiuti o nei ristoranti, attratti spesso da cibi zuccherati e fast-food. La popolazione locale è spaccata in due. Da un lato ci sono i “difensori” degli animali, che vedono i babbuini come parte del patrimonio naturale e locale, arrivando a seguirli e proteggerli (e talvolta dandogli dei nomi); dall’altro ci sono i residenti esasperati dai danni materiali e dai disagi legati alla loro presenza sempre più audace.

