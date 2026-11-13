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venerdì 13 novembre 2026

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Sudafrica, a Simon’s Town i babbuini assediano la città

Sudafrica, a Simon’s Town i babbuini assediano la città
Dei babbuini siedono lungo una strada a Simon’s Town, vicino a Città del Capo, in Sudafrica (Foto AP/Nardus Engelbrecht)
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Le scimmie rompono finestre ed entrano nelle case

Dei babbuini siedono lungo una strada a Simon's Town, vicino a Città del Capo, in Sudafrica (Foto AP/Nardus Engelbrecht)
Babbuini avvistati vicino a delle persone a Simon's Town, nei pressi di Città del Capo, in Sudafrica (Foto AP/Nardus Engelbrecht)
Dei babbuini siedono lungo una strada a Simon's Town, vicino a Città del Capo, in Sudafrica (Foto AP/Nardus Engelbrecht)
Un addetto al monitoraggio dei babbuini spara un colpo non letale con un marcatore da paintball per allontanare i babbuini a Simon's Town, vicino a Città del Capo, in Sudafrica (Foto AP/Nardus Engelbrecht)
Dei babbuini siedono lungo una strada a Simon's Town, vicino a Città del Capo, in Sudafrica (Foto AP/Nardus Engelbrecht)
Un babbuino passa davanti alla vetrina di un negozio lungo una strada a Simon's Town, vicino a Città del Capo, in Sudafrica, (Foto AP/Nardus Engelbrecht)
Babbuini avvistati vicino a delle persone a Simon's Town, nei pressi di Città del Capo, in Sudafrica (Foto AP/Nardus Engelbrecht)
Babbuini avvistati vicino a delle persone a Simon's Town, nei pressi di Città del Capo, in Sudafrica (Foto AP/Nardus Engelbrecht)

A Simon’s Town, una cittadina costiera in Sudafrica (nei pressi di Città del Capo), la convivenza tra i residenti e i babbuini è diventata un tema estremamente divisivo e complesso. I babbuini si sono spinti ripetutamente all’interno dei centri abitati. Gli animali si arrampicano sugli edifici, rompono finestre, entrano nelle case in cerca di cibo e rovistano tra i rifiuti o nei ristoranti, attratti spesso da cibi zuccherati e fast-food. La popolazione locale è spaccata in due. Da un lato ci sono i “difensori” degli animali, che vedono i babbuini come parte del patrimonio naturale e locale, arrivando a seguirli e proteggerli (e talvolta dandogli dei nomi); dall’altro ci sono i residenti esasperati dai danni materiali e dai disagi legati alla loro presenza sempre più audace.

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