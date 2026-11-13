Russia, esplode auto a Mosca: ferito collaboratore dell’ex premier ucraino Azarov – Foto

Un‘auto è esplosa nella zona sud di Mosca e il Comitato investigativo russo ha avviato un’indagine. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. Secondo quanto riferisce la Tass, l’esplosione è avvenuta a Kirovogradskaya Street e l’incidente ha coinvolto Sergei Zavorotny, ex addetto stampa dell’ex primo ministro ucraino Mykola Azarov. Zavorotny sarebbe rimasto ferito. Azarov, che è stato premier dell’Ucraina dal 2010 al 2014, sotto la presidenza di Viktor Yanukovich, ha detto alla Tass che sta provando a indagare sulle circostanze del fatto che ha coinvolto il suo ex addetto stampa: “Non so ancora nulla, a parte quello che sapete voi: che l’auto è esplosa da qualche parte nella zona di Chertanovo. È vivo e probabilmente si trova in ospedale”, ha detto Azarov.