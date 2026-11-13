Roma, esplosione in una villetta a Trigoria: le immagini dopo la deflagrazione

Un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di Gpl da una bombola, si è verificata in una villetta in via del Fosso di Radicelli, a Trigoria, a Roma. L’allarme è scattato intorno alle 7.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra dell’Eur, con un’autobotte. Al loro arrivo, la persona che si trovava nell’abitazione era già stata trasportata in ospedale. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. L’area è stata messa in sicurezza.