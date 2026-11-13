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venerdì 13 novembre 2026

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Roma, esplosione in una villetta a Trigoria: le immagini dopo la deflagrazione

Roma, esplosione in una villetta a Trigoria: le immagini dopo la deflagrazione
La villetta interessata dall’esplosione 13 nov 2026 (Benvenuti/Lapresse)
LaPresse
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Roma, esplosione in una villetta a Trigoria: le immagini dopo la deflagrazione
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Roma, esplosione in una villetta a Trigoria: le immagini dopo la deflagrazione
Roma, esplosione in una villetta a Trigoria: le immagini dopo la deflagrazione

Un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di Gpl da una bombola, si è verificata in una villetta in via del Fosso di Radicelli, a Trigoria, a Roma. L’allarme è scattato intorno alle 7.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra dell’Eur, con un’autobotte. Al loro arrivo, la persona che si trovava nell’abitazione era già stata trasportata in ospedale. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. L’area è stata messa in sicurezza. 

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