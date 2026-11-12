Nations League, l’Italia batte la Francia 3-1 a San Siro

L’Italia ha battuto la Francia 3-1, in una gara valida per la quinta giornata del Gruppo 1 di Nations League a San Siro. I gol al 10′ di Olise per gli ospiti, al 26′ e al 75′ su rigore di Pio Esposito e al 62′ di Frattesi per gli azzurri, che hanno anche sbagliato un rigore con Sebastiano Esposito sul 2-1 al 60′. In classifica la squadra di Mancini è prima nel girone a pari punti con la Francia a quota 10, con una lunghezza di vantaggio sul Belgio, che l’Italia affronta domenica a Bruxelles. Contro i Diavoli Rossi basterà un pareggio per staccare il pass per i quarti di finale.