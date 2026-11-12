Nations League 2026, il ct Zinedine Zidane in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Francia: le foto

A Milano mercoledì sera si è svolta la conferenza stampa del ct francese Zinedine Zidane, alla vigilia di Italia-Francia, gara valida per la fase a gironi di Nations League 2026, in programma oggi 12 novembre a San Siro. “All’andata è stata una partita complicata, sappiamo che l’Italia quando viole fare una bella partita la fa. Soprattutto difensivamente. So, avendo giocato alla Juve, che in Italia insegnano prima di tutto a difendere e hanno giocatori che lo sanno fare bene”, ha detto il ct della Francia. “Le difficoltà sono non avere giocatori infortunati, ma fa parte del calcio e dobbiamo accettarlo”. “E’ vero che abbiamo molti infortunati, auguro a tutti di tornare presto, ma siamo pronti per sfidare l’Italia. Sarà una gran bella partita e siamo pronti, sia i titolari che ci partirà dalla panchina”, ha detto il difensore del Bayern Dayot Upamecano presente anche lui in conferenza stampa. “L’Italia è una squadra molto buona, hanno cambiato ct, hanno giocatori che giocano in grandi club. Ma la nostra motivazione è la stessa in tutte le partite”, ha aggiunto. “Pio Esposito è un giocatore molto bravo, fisico, all’andata non è stato molto semplice affrontarlo. Ma affrontiamo l’Italia e non solo lui”, ha concluso parlando del centravanti dell’Inter già affrontato all’andata.