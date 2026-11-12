Cop31, Greta Thunberg alla conferenza sul clima di Antalya: “Il pianeta viene ucciso” – FOTO

Greta Thunberg è ad Antalya dove lunedì scorso ha preso il via la Cop31. In un duro intervento alla conferenza sul clima in Turchia, l’attivista svedese ha affermato che il pianeta “non sta morendo, sta venendo ucciso e sappiamo da chi”. “Viene ucciso proprio da quelle stesse persone che si pensava sarebbero venute in nostro soccorso”, ha aggiunto l’attivista svedese per il clima, “nessuno verrà in nostro soccorso. Quando i nostri diritti umani vengono minacciati dagli Stati e da altre istituzioni, è nostro dovere alzarci, comportarci da adulti responsabili e lottare per i diritti umani di tutti”. Lo riporta il Guardian. “Ci stiamo dirigendo verso un futuro di genocidi ed ecocidi, con la completa compromissione dei nostri diritti fondamentali e in cui i beni di prima necessità diventeranno beni di lusso”, ha proseguito Thunberg, “in spazi come questi è più chiaro che mai che la situazione non potrebbe essere meno sotto controllo”.