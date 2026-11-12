Attivisti di Greenpeace scalano il Gazometro di Roma: la protesta contro i combustibili fossili – Foto

Alcuni attivisti di Greenpeace Italia provenienti da otto Paesi europei hanno scalato il Gazometro di Roma e appeso un enorme striscione di 200 metri quadri con il messaggio: “Meloni, siamo alla canna del gas” e l’immagine della premier “per niente preoccupata dal caro energia dovuto alla dipendenza dalle fonti fossili”. “Con questa azione pacifica di protesta l’associazione ambientalista ha voluto denunciare come le famiglie italiane continueranno a pagare bollette alte finché il nostro Paese continuerà a puntare sul gas anziché sulle rinnovabili”, spiega in una nota Greenpeace.