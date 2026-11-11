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mercoledì 11 novembre 2026

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Usa, auto sulla folla a Los Angeles: le immagini del suv distrutto

Usa, auto sulla folla a Los Angeles: le immagini del suv distrutto
Un suv ha investito dei passanti vicino alla stazione della metropolitana North Hollywood a Los Angeles (AP Photo/David Swanson)
LaPresse
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Un suv ha investito dei passanti vicino alla stazione della metropolitana North Hollywood a Los Angeles (AP Photo/David Swanson)
Un suv ha investito dei passanti vicino alla stazione della metropolitana North Hollywood a Los Angeles (AP Photo/David Swanson)
Un suv ha investito dei passanti vicino alla stazione della metropolitana North Hollywood a Los Angeles (AP Photo/David Swanson)
Un suv ha investito dei passanti vicino alla stazione della metropolitana North Hollywood a Los Angeles (AP Photo/David Swanson)
Un suv ha investito dei passanti vicino alla stazione della metropolitana North Hollywood a Los Angeles (AP Photo/David Swanson)
Un suv ha investito dei passanti vicino alla stazione della metropolitana North Hollywood a Los Angeles (AP Photo/David Swanson)
Un suv ha investito dei passanti vicino alla stazione della metropolitana North Hollywood a Los Angeles (AP Photo/David Swanson)

Tre persone sono morte e altre tre versano in condizioni critiche dopo che un veicolo ha investito dei passanti su un marciapiede vicino a una stazione della metropolitana a North Hollywood, Los Angeles. Lo hanno riferito i vigili del fuoco locali. Un suv bianco ha investito almeno cinque persone all’affollato incrocio: tre persone sono state trasportate in ospedale, compreso il conducente, un uomo sulla sessantina in stato di shock. Indaga la polizia che al momento non ha escluso alcuna ipotesi.

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