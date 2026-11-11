Tre persone sono morte e altre tre versano in condizioni critiche dopo che un veicolo ha investito dei passanti su un marciapiede vicino a una stazione della metropolitana a North Hollywood, Los Angeles. Lo hanno riferito i vigili del fuoco locali. Un suv bianco ha investito almeno cinque persone all’affollato incrocio: tre persone sono state trasportate in ospedale, compreso il conducente, un uomo sulla sessantina in stato di shock. Indaga la polizia che al momento non ha escluso alcuna ipotesi.
Usa, auto sulla folla a Los Angeles: le immagini del suv distrutto
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