Nations League, la conferenza del ct Roberto Mancini alla vigilia di Italia-Francia

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League tra Italia e Francia, in programma giovedì 12 novembre allo stadio San Siro di Milano. “Cerchiamo conferme e miglioramenti rispetto alle ultime gare, poi abbiamo sette punti e abbiamo due partite per qualificarci. Visto l’inizio era insperato poterci giocare la qualificazione all’ultima gara”, ha detto il ct della Nazionale. “A Parigi è stata una buona partita, anche nei momenti in cui dovevamo difendere. Ma ci sono state anche delle cose migliorabili e di farlo domani per vincere la partita”, ha aggiunto il tecnico di Jesi.