Il Cubo di Rubik torna a essere prodotto in Ungheria, all’inaugurazione della fabbrica c’è il suo leggendario inventore

Dopo più di quarant’anni dalla fine della produzione locale, il leggendario Cubo di Rubik torna ad essere prodotto in Ungheria. Martedì, presso lo stabilimento di lavorazione delle materie plastiche Jász-Plasztik Kft. di Jászberény, è stata inaugurata una linea di produzione all’avanguardia e completamente automatizzata. Il simbolico pulsante di avvio è stato premuto nientemeno che dall’inventore stesso, l’architetto e designer ungherese Ernő Rubik.