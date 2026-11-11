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mercoledì 11 novembre 2026

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Il Cubo di Rubik torna a essere prodotto in Ungheria, all’inaugurazione della fabbrica c’è il suo leggendario inventore

Il Cubo di Rubik torna a essere prodotto in Ungheria, all’inaugurazione della fabbrica c’è il suo leggendario inventore
L’architetto e inventore ungherese Ernő Rubik partecipa all’inaugurazione della linea di produzione del Cubo di Rubik presso l’azienda di lavorazione della plastica Jász-Plasztik a Jászberény, in Ungheria, martedì 10 novembre 2026. (Zoltán Máthé/MTI via AP)
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La linea di produzione del cubo di Rubik presso l'azienda di lavorazione della plastica Jasz-Plasztik, durante l'evento di inaugurazione a Jaszbereny, in Ungheria, martedì 10 novembre 2026. (Zoltan Mathe/MTI via AP)
La linea di produzione del cubo di Rubik presso l'azienda di lavorazione della plastica Jasz-Plasztik, durante l'evento di inaugurazione a Jaszbereny, in Ungheria, martedì 10 novembre 2026. (Zoltan Mathe/MTI via AP)
La linea di produzione del cubo di Rubik presso l'azienda di lavorazione della plastica Jasz-Plasztik, durante l'evento di inaugurazione a Jaszbereny, in Ungheria, martedì 10 novembre 2026. (Zoltan Mathe/MTI via AP)
La linea di produzione del cubo di Rubik presso l'azienda di lavorazione della plastica Jasz-Plasztik, durante l'evento di inaugurazione a Jaszbereny, in Ungheria, martedì 10 novembre 2026. (Zoltan Mathe/MTI via AP)
L'architetto e inventore ungherese Ernő Rubik partecipa all'inaugurazione della linea di produzione del Cubo di Rubik presso l'azienda di lavorazione della plastica Jász-Plasztik a Jászberény, in Ungheria, martedì 10 novembre 2026. (Zoltán Máthé/MTI via AP)
L'architetto e inventore ungherese Ernő Rubik partecipa all'inaugurazione della linea di produzione del Cubo di Rubik presso l'azienda di lavorazione della plastica Jász-Plasztik a Jászberény, in Ungheria, martedì 10 novembre 2026. (Zoltán Máthé/MTI via AP)
Alcuni cubi di Rubik sono esposti durante l'evento inaugurale della linea di produzione dedicata a questo rompicapo presso l'azienda di lavorazione della plastica Jasz-Plasztik a Jaszbereny, in Ungheria, martedì 10 novembre 2026. (Zoltan Mathe/MTI via AP)

Dopo più di quarant’anni dalla fine della produzione locale, il leggendario Cubo di Rubik torna ad essere prodotto in Ungheria. Martedì, presso lo stabilimento di lavorazione delle materie plastiche Jász-Plasztik Kft. di Jászberény, è stata inaugurata una linea di produzione all’avanguardia e completamente automatizzata. Il simbolico pulsante di avvio è stato premuto nientemeno che dall’inventore stesso, l’architetto e designer ungherese Ernő Rubik.

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