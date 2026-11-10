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martedì 10 novembre 2026

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Sinner a Milano, le foto dell’evento alla Torre Allianz

Sinner a Milano, le foto dell’evento alla Torre Allianz
Jannick Sinner alla Conferenza stampa ‘Be Like Sinner’ presso Torre Allianz, Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
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Jannick Sinner alla Conferenza stampa 'Be Like Sinner' presso Torre Allianz, Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Jannick Sinner alla Conferenza stampa 'Be Like Sinner' presso Torre Allianz, Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Jannick Sinner intervistato dopo la Conferenza stampa 'Be Like Sinner' presso Torre Allianz, Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Jannick Sinner alla Conferenza stampa 'Be Like Sinner' presso Torre Allianz, Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)
Darren Cahill e Jannick Sinner alla Conferenza stampa 'Be Like Sinner' presso Torre Allianz, Milano (Foto Claudio Furlan/LaPresse)

Jannik Sinner rassicura sulle sue condizioni: “Sto bene, stiamo facendo tutto il possibile per tornare il prima possibile”. Il campione azzurro è intervenuto oggi alla Torre Allianz di Milano dove ha presentato una serie di nuovi progetti nell’ambito della partnership globale pluriennale con Allianz Italia. L’ex numero uno al mondo ha spiegato di seguire il programma dei medici e di voler rispettare i tempi di recupero.

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