Sinner a Milano, le foto dell’evento alla Torre Allianz

Jannik Sinner rassicura sulle sue condizioni: “Sto bene, stiamo facendo tutto il possibile per tornare il prima possibile”. Il campione azzurro è intervenuto oggi alla Torre Allianz di Milano dove ha presentato una serie di nuovi progetti nell’ambito della partnership globale pluriennale con Allianz Italia. L’ex numero uno al mondo ha spiegato di seguire il programma dei medici e di voler rispettare i tempi di recupero.