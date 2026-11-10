Diciotto testate giornalistiche e diciotto personaggi entrati nell’immaginario collettivo si incontrano in ‘Intelligenza Arteficiale – Benvenuti nell’edicola che non chiuderà mai’, la nuova mostra personale di Carla Bruschi, in programma dal 9 al 16 novembre 2026 a Palazzo Bagatti Valsecchi, in via Santo Spirito 7, nel cuore del Quadrilatero della Moda di Milano.
‘Intelligenza Arteficiale – Benvenuti nell’edicola che non chiuderà mai’: la mostra dell’artista Carla Bruschi a Milano
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