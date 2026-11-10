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martedì 10 novembre 2026

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‘Intelligenza Arteficiale – Benvenuti nell’edicola che non chiuderà mai’: la mostra dell’artista Carla Bruschi a Milano

‘Intelligenza Arteficiale – Benvenuti nell’edicola che non chiuderà mai’: la mostra dell’artista Carla Bruschi a Milano
Nella foto da sinistra verso destra Vittorio Feltri e Carla Bruschi durante l’evento Intelligenza artificiale l’edicola che non chiudera mai Milano – Italia – Cronaca Lunedì, 09 Novembre, 2026 (Foto di Marco Ottico/Lapresse)
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Nella foto da sinistra verso destra Vittorio Feltri e Carla Bruschi durante l'evento Intelligenza artificiale l’edicola che non chiudera mai Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Novembre, 2026 (Foto di Marco Ottico/Lapresse)
L'artista Carla Bruschi Mostra dell’artista Carla Bruschi durante l'evento Intelligenza artificiale l’edicola che non chiudera mai Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Novembre, 2026 (Foto di Marco Ottico/Lapresse)
Mostra dell’artista Carla Bruschi Intelligenza artificiale l’edicola che non chiudera mai Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Novembre, 2026 (Foto di Marco Ottico/Lapresse)
Mostra dell’artista Carla Bruschi Intelligenza artificiale l’edicola che non chiudera mai Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Novembre, 2026 (Foto di Marco Ottico/Lapresse)
Mostra dell’artista Carla Bruschi Intelligenza artificiale l’edicola che non chiudera mai Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Novembre, 2026 (Foto di Marco Ottico/Lapresse)
Mostra dell’artista Carla Bruschi Intelligenza artificiale l’edicola che non chiudera mai Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Novembre, 2026 (Foto di Marco Ottico/Lapresse)
Mostra dell’artista Carla Bruschi Intelligenza artificiale l’edicola che non chiudera mai Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Novembre, 2026 (Foto di Marco Ottico/Lapresse)
Mostra dell’artista Carla Bruschi Intelligenza artificiale l’edicola che non chiudera mai Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Novembre, 2026 (Foto di Marco Ottico/Lapresse)
Mostra dell’artista Carla Bruschi Intelligenza artificiale l’edicola che non chiudera mai Milano - Italia - Cronaca Lunedì, 09 Novembre, 2026 (Foto di Marco Ottico/Lapresse)

Diciotto testate giornalistiche e diciotto personaggi entrati nell’immaginario collettivo si incontrano in ‘Intelligenza Arteficiale – Benvenuti nell’edicola che non chiuderà mai’, la nuova mostra personale di Carla Bruschi, in programma dal 9 al 16 novembre 2026 a Palazzo Bagatti Valsecchi, in via Santo Spirito 7, nel cuore del Quadrilatero della Moda di Milano

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