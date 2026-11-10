Harry e Meghan al Parlamento europeo: i duchi del Sussex inaugurano la mostra ‘Lost Screen Memorial’ – Le foto

Harry e Meghan si sono recati oggi, 10 novembre, al Parlamento europeo a Bruxelles per inaugurare la mostra ‘Lost Screen Memorial’, ospitata dall’eurodeputato spagnolo del Ppe Antonio López-Istúriz White, sul tema della sicurezza dei minori online. Accolti dal cerimoniale e dai cronisti, i duchi del Sussex non hanno rilasciato dichiarazioni. Si tratta della prima apparizione per Meghan Markle, dopo l’arresto del padre venerdì scorso. L’esposizione al Parlamento europeo rende omaggio ai minori che hanno perso la vita in seguito a danni subiti sui social media e dà voce alle loro famiglie.