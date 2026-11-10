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martedì 10 novembre 2026

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Gaza, Lewis Hamilton a Rafah: il pilota F1 al confine egiziano con la Striscia – Le foto

Gaza, Lewis Hamilton a Rafah: il pilota F1 al confine egiziano con la Striscia – Le foto
Il pilota britannico di Formula 1 Lewis Hamilton, a destra, ascolta il generale di divisione Khaled Maghawer, governatore del Sinai del Nord, durante la sua visita al lato egiziano del valico di Rafah, al confine con la Striscia di Gaza, a Rafah, in Egitto, martedì 10 novembre 2026. (Foto AP/Mohamed Arafat)
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Il pilota britannico di Formula 1 Lewis Hamilton, a destra, parla con il governatore del Sinai del Nord, il generale di divisione Khaled Maghawer, durante una visita al lato egiziano del valico di frontiera di Rafah, al confine con la Striscia di Gaza, a Rafah, in Egitto, martedì 10 novembre 2026. (Foto AP/Mohamed Arafat)
Il pilota britannico di Formula 1 Lewis Hamilton, a destra, ascolta un membro della Mezzaluna Rossa egiziana durante una visita al lato egiziano del valico di frontiera di Rafah, al confine con la Striscia di Gaza, a Rafah, in Egitto, martedì 10 novembre 2026. (Foto AP/Mohamed Arafat)
Il pilota britannico di Formula 1 Lewis Hamilton, al centro, ascolta il generale di divisione Khaled Maghawer, governatore del Sinai del Nord, durante la sua visita al lato egiziano del valico di Rafah, al confine con la Striscia di Gaza, a Rafah, in Egitto, martedì 10 novembre 2026. (Foto AP/Mohamed Arafat)
Il pilota britannico di Formula 1 Lewis Hamilton, al centro, ascolta il maggiore generale Khaled Maghawer, governatore del Sinai del Nord, secondo da sinistra, durante la sua visita al lato egiziano del valico di Rafah, al confine con la Striscia di Gaza, a Rafah, in Egitto, martedì 10 novembre 2026. (Foto AP/Mohamed Arafat)
Il pilota britannico di Formula 1 Lewis Hamilton, a sinistra, ascolta il generale di divisione Khaled Maghawer, governatore del Sinai settentrionale, durante la sua visita al lato egiziano del valico di Rafah, al confine con la Striscia di Gaza, a Rafah, in Egitto, martedì 10 novembre 2026. (Foto AP/Mohamed Arafat)
Il pilota britannico di Formula 1 Lewis Hamilton, a destra, ascolta il generale di divisione Khaled Maghawer, governatore del Sinai del Nord, durante la sua visita al lato egiziano del valico di Rafah, al confine con la Striscia di Gaza, a Rafah, in Egitto, martedì 10 novembre 2026. (Foto AP/Mohamed Arafat)

Lewis Hamilton, pilota sette volte campione del mondo di Formula 1, è stato in visita al valico di Rafah per osservare le modalità con cui l’Egitto riceve gli aiuti umanitari destinati a Gaza e sostiene la popolazione palestinese nella Striscia. Lo riferisce la versione online del principale quotidiano egiziano ‘Al-Ahram’, secondo cui il pilota inglese della Ferrari è arrivato all’aeroporto internazionale di Arish, dove è stato accolto dal governatore del Sinai del Nord, il generale Khaled Megawer. Hamilton ha in programma di visitare anche i magazzini della Mezzaluna Rossa Egiziana (ERC) ad Arish, dove i team si occupano della preparazione e del coordinamento dei carichi di soccorso prima del loro invio a Gaza. Il campione britannico della Ferrari in passato ha più volte espresso solidarietà alla popolazione di Gaza, straziata dalla guerra.

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