Gaza, Lewis Hamilton a Rafah: il pilota F1 al confine egiziano con la Striscia – Le foto

Lewis Hamilton, pilota sette volte campione del mondo di Formula 1, è stato in visita al valico di Rafah per osservare le modalità con cui l’Egitto riceve gli aiuti umanitari destinati a Gaza e sostiene la popolazione palestinese nella Striscia. Lo riferisce la versione online del principale quotidiano egiziano ‘Al-Ahram’, secondo cui il pilota inglese della Ferrari è arrivato all’aeroporto internazionale di Arish, dove è stato accolto dal governatore del Sinai del Nord, il generale Khaled Megawer. Hamilton ha in programma di visitare anche i magazzini della Mezzaluna Rossa Egiziana (ERC) ad Arish, dove i team si occupano della preparazione e del coordinamento dei carichi di soccorso prima del loro invio a Gaza. Il campione britannico della Ferrari in passato ha più volte espresso solidarietà alla popolazione di Gaza, straziata dalla guerra.