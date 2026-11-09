Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 9 novembre 2026

Ultima ora

Nations League, Roberto Mancini verso Italia-Francia: le foto della conferenza stampa

Nations League, Roberto Mancini verso Italia-Francia: le foto della conferenza stampa
Commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini in conferenza stampa presso il Centro Tecnico Luigi Ridolfi della FIGC a Coverciano, Firenze, Italia – lunedì 9 novembre 2026 – (Foto di Massimo Paolone/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini in conferenza stampa presso il Centro Tecnico Luigi Ridolfi della FIGC a Coverciano, Firenze, Italia - lunedì 9 novembre 2026 - (Foto di Massimo Paolone/LaPresse)
Commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini in conferenza stampa presso il Centro Tecnico Luigi Ridolfi della FIGC a Coverciano, Firenze, Italia - lunedì 9 novembre 2026 - (Foto di Massimo Paolone/LaPresse)
Commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini in conferenza stampa presso il Centro Tecnico Luigi Ridolfi della FIGC a Coverciano, Firenze, Italia - lunedì 9 novembre 2026 - (Foto di Massimo Paolone/LaPresse)
Commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini in conferenza stampa presso il Centro Tecnico Luigi Ridolfi della FIGC a Coverciano, Firenze, Italia - lunedì 9 novembre 2026 - (Foto di Massimo Paolone/LaPresse)

Doppio appuntamento di Nations League in arrivo per l’Italia: gli azzurri saranno impegnati giovedì a San Siro contro la Francia e domenica a Bruxelles contro il Belgio. “Per com’è la situazione in questo momento, per come s’è evoluta in queste quattro gare, abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione alle semifinali. Che poi la strada sia ancora lunga e che c’è da lavorare tanto anche questa è una certezza” ha detto il ct dell’Italia Mancini in conferenza stampa. Nella partita contro la Francia, nelle fila dei transalpini, sarà assente Pierre Kalulu, per una lesione muscolare.

© Riproduzione Riservata