Nations League, Roberto Mancini verso Italia-Francia: le foto della conferenza stampa

Doppio appuntamento di Nations League in arrivo per l’Italia: gli azzurri saranno impegnati giovedì a San Siro contro la Francia e domenica a Bruxelles contro il Belgio. “Per com’è la situazione in questo momento, per come s’è evoluta in queste quattro gare, abbiamo la possibilità di giocarci la qualificazione alle semifinali. Che poi la strada sia ancora lunga e che c’è da lavorare tanto anche questa è una certezza” ha detto il ct dell’Italia Mancini in conferenza stampa. Nella partita contro la Francia, nelle fila dei transalpini, sarà assente Pierre Kalulu, per una lesione muscolare.