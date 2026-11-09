Lando Norris trionfa nel Gp del Brasile, le foto più belle della vittoria del pilota McLaren

Lando Norris domina e vince il Gran Premio il Gp del Brasile, terz’ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Tra pioggia e testacoda, il campione del mondo 2025 precede a Interlagos le Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto George Russell, davanti al compagno di scuderia Kimi Antonelli: la Mercedes, dopo aver festeggiato la settimana scorsa il titolo piloti del 20enne italiano, si laurea aritmeticamente campione del mondo costruttori. Nel giorno della festa Mercedes, si registra invece una delle peggiori gare dell’anno per a Ferrari con Leclerc settimo e Hamilton nono. Prossimo appuntamento tra due settimane negli Stati Uniti, con il Gp di Las Vegas.