Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 9 novembre 2026

Ultima ora

Lando Norris trionfa nel Gp del Brasile, le foto più belle della vittoria del pilota McLaren

Lando Norris trionfa nel Gp del Brasile, le foto più belle della vittoria del pilota McLaren
Il pilota della McLaren, il britannico Lando Norris, tiene in mano una bottiglia di champagne rotta mentre festeggia la vittoria nel Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Ettore Chiereguini)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover
, ,

Degli artisti si esibiscono in una danza prima dell'inizio del Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Andre Penner)
Il pilota della Mercedes, l'italiano Andrea Kimi Antonelli, in testa, guida la gara dopo la partenza del Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Andre Penner)
Il pilota della McLaren, l'australiano Oscar Piastri, al volante della sua monoposto durante il Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Andre Penner)
Il pilota della McLaren, il britannico Lando Norris, effettua una sosta ai box durante il Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Nelson Almeida/Pool Photo via AP)
Il pilota della McLaren, il britannico Lando Norris, al volante della sua monoposto durante il Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Andre Penner)
Il pilota della McLaren, il britannico Lando Norris, festeggia dopo aver vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Ettore Chiereguini)
Il pilota della McLaren, il britannico Lando Norris, festeggia dopo aver vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Ettore Chiereguini)
Il pilota della McLaren, il britannico Lando Norris (in basso), viene abbracciato da un membro del team dopo aver vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Ettore Chiereguini)
Il pilota della Red Bull, l'olandese Max Verstappen, spruzza champagne verso il pilota della McLaren, il britannico Lando Norris, sul podio al termine del Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Andre Penner)
Il pilota della McLaren, il britannico Lando Norris (a destra), insieme ad Andrew Parker, vice capo progettista della McLaren, festeggiano sul podio dopo il Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Ettore Chiereguini)
Il pilota della McLaren, il britannico Lando Norris, tiene in mano una bottiglia di champagne rotta mentre festeggia la vittoria nel Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Ettore Chiereguini)
Il pilota della McLaren, il britannico Lando Norris, festeggia sul podio dopo aver vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Ettore Chiereguini)
Il pilota della McLaren, il britannico Lando Norris, festeggia sul podio dopo aver vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Ettore Chiereguini)
Il pilota della McLaren, il britannico Lando Norris, festeggia dopo aver vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Andre Penner)
Il pilota della McLaren, il britannico Lando Norris, festeggia con la sua scuderia dopo aver vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Ettore Chiereguini)
Il pilota della McLaren, il britannico Lando Norris, posa con il trofeo dopo aver vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Ettore Chiereguini)
Il pilota della Mercedes, l'italiano Andrea Kimi Antonelli, arriva al Gran Premio del Brasile di Formula 1 a San Paolo, domenica 8 novembre 2026. (Foto AP/Ettore Chiereguini)

Lando Norris domina e vince il Gran Premio il Gp del Brasile, terz’ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Tra pioggia e testacoda, il campione del mondo 2025 precede a Interlagos le Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto George Russell, davanti al compagno di scuderia Kimi Antonelli: la Mercedes, dopo aver festeggiato la settimana scorsa il titolo piloti del 20enne italiano, si laurea aritmeticamente campione del mondo costruttori. Nel giorno della festa Mercedes, si registra invece una delle peggiori gare dell’anno per a Ferrari con Leclerc settimo e Hamilton nono. Prossimo appuntamento tra due settimane negli Stati Uniti, con il Gp di Las Vegas.

© Riproduzione Riservata