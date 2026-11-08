LACMA Art and Film Gala 2026, a Los Angeles sfilano i look più belli

Anche quest’anno si è tenuto il LACMA Art and Film Gala, l’evento benefico organizzato dal Los Angeles County Museum of Art che riunisce alcuni dei nomi più importanti del mondo del cinema, dell’arte e della moda. Come da tradizione, l’evento è presentato da Gucci. Tra gli ospiti di questa edizione troviamo Kim Kardashian, Vittoria Ceretti, Salma Hayek, Kylie Jenner, Anya Taylor-Joy e Nicole Kidman. Qui le foto dei look più belli.