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domenica 8 novembre 2026

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LACMA Art and Film Gala 2026, a Los Angeles sfilano i look più belli

LACMA Art and Film Gala 2026, a Los Angeles sfilano i look più belli
Emily Ratajkowski arriva al LACMA Art+Film Gala presso il Los Angeles County Museum of Art a Los Angeles. (Foto di Richard Shotwell/Invision/AP)
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im Kardashian arriva al LACMA Art+Film Gala presso il Los Angeles County Museum of Art a Los Angeles. (Foto di Richard Shotwell/Invision/AP)
Salma Hayek Pinault arriva al LACMA Art+Film Gala presso il Los Angeles County Museum of Art a Los Angeles. (Foto di Richard Shotwell/Invision/AP)
Viola Davis e Julius Tennon arriva al LACMA Art+Film Gala presso il Los Angeles County Museum of Art a Los Angeles. (Foto di Richard Shotwell/Invision/AP)
Alex Consani arriva al LACMA Art+Film Gala presso il Los Angeles County Museum of Art a Los Angeles. (Foto di Richard Shotwell/Invision/AP)
Sarah Paulson arriva al LACMA Art+Film Gala presso il Los Angeles County Museum of Art a Los Angeles. (Foto di Richard Shotwell/Invision/AP)
Kylie Jenner arriva al LACMA Art+Film Gala presso il Los Angeles County Museum of Art a Los Angeles. (Foto di Richard Shotwell/Invision/AP)
Kylie Jenner arriva al LACMA Art+Film Gala presso il Los Angeles County Museum of Art a Los Angeles. (Foto di Richard Shotwell/Invision/AP)
Nicole Kidman arriva al LACMA Art+Film Gala presso il Los Angeles County Museum of Art a Los Angeles. (Foto di Richard Shotwell/Invision/AP)
Emily Ratajkowski arriva al LACMA Art+Film Gala presso il Los Angeles County Museum of Art a Los Angeles. (Foto di Richard Shotwell/Invision/AP)
Rosé arriva al LACMA Art+Film Gala presso il Los Angeles County Museum of Art a Los Angeles. (Foto di Richard Shotwell/Invision/AP)
François-Henri Pinault e Salma Hayek Pinault arriva al LACMA Art+Film Gala presso il Los Angeles County Museum of Art a Los Angeles. (Foto di Richard Shotwell/Invision/AP)

Anche quest’anno si è tenuto il LACMA Art and Film Gala, l’evento benefico organizzato dal Los Angeles County Museum of Art che riunisce alcuni dei nomi più importanti del mondo del cinema, dell’arte e della moda. Come da tradizione, l’evento è presentato da Gucci. Tra gli ospiti di questa edizione troviamo Kim Kardashian, Vittoria Ceretti, Salma Hayek, Kylie Jenner, Anya Taylor-Joy e Nicole Kidman. Qui le foto dei look più belli.

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