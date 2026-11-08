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domenica 8 novembre 2026

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Alba, al via la XXVII Asta Mondiale del Tartufo bianco: le foto più belle della giornata

Alba, al via la XXVII Asta Mondiale del Tartufo bianco: le foto più belle della giornata
Modelle in abiti storici durante la 27ª Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba tenutasi presso il Castello di Grinzane Cavour. L’evento, un’asta di beneficenza che si svolge ogni anno, vede protagonisti rari tartufi bianchi d’Alba, con l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti filantropici a livello globale e celebrare il patrimonio culinario italiano. Italia, domenica 8 novembre 2026. Cronaca. (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)
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Modelle in abiti storici durante la 27ª Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba tenutasi presso il Castello di Grinzane Cavour. L'evento, un'asta di beneficenza che si svolge ogni anno, vede protagonisti rari tartufi bianchi d'Alba, con l'obiettivo di raccogliere fondi per progetti filantropici a livello globale e celebrare il patrimonio culinario italiano. Italia, domenica 8 novembre 2026. Cronaca. (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)
Un veduta delle colline durante 27ª Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba tenutasi presso il Castello di Grinzane Cavour. L'evento, un'asta di beneficenza che si svolge ogni anno, vede protagonisti rari tartufi bianchi d'Alba, con l'obiettivo di raccogliere fondi per progetti filantropici a livello globale e celebrare il patrimonio culinario italiano. Italia, domenica 8 novembre 2026. Cronaca. (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)
Modelle in abiti storici durante la 27ª Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba tenutasi presso il Castello di Grinzane Cavour. L'evento, un'asta di beneficenza che si svolge ogni anno, vede protagonisti rari tartufi bianchi d'Alba, con l'obiettivo di raccogliere fondi per progetti filantropici a livello globale e celebrare il patrimonio culinario italiano. Italia, domenica 8 novembre 2026. Cronaca. (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)
Caterina Balivo presenta la 27ª Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba tenutasi presso il Castello di Grinzane Cavour. L'evento, un'asta di beneficenza che si svolge ogni anno, vede protagonisti rari tartufi bianchi d'Alba, con l'obiettivo di raccogliere fondi per progetti filantropici a livello globale e celebrare il patrimonio culinario italiano. Italia, domenica 8 novembre 2026. Cronaca. (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)
Modelle in abiti storici durante la 27ª Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba tenutasi presso il Castello di Grinzane Cavour. L'evento, un'asta di beneficenza che si svolge ogni anno, vede protagonisti rari tartufi bianchi d'Alba, con l'obiettivo di raccogliere fondi per progetti filantropici a livello globale e celebrare il patrimonio culinario italiano. Italia, domenica 8 novembre 2026. Cronaca. (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)
Tartufi all'asta durante la 27ª Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba tenutasi presso il Castello di Grinzane Cavour. L'evento, un'asta di beneficenza che si svolge ogni anno, vede protagonisti rari tartufi bianchi d'Alba, con l'obiettivo di raccogliere fondi per progetti filantropici a livello globale e celebrare il patrimonio culinario italiano. Italia, domenica 8 novembre 2026. Cronaca. (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)
Il sindaco di Alba Alberto Gatto alla 27ª Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba tenutasi presso il Castello di Grinzane Cavour. L'evento, un'asta di beneficenza che si svolge ogni anno, vede protagonisti rari tartufi bianchi d'Alba, con l'obiettivo di raccogliere fondi per progetti filantropici a livello globale e celebrare il patrimonio culinario italiano. Italia, domenica 8 novembre 2026. Cronaca. (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)
L'attore Daniel McVicar durante la 27ª Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba tenutasi presso il Castello di Grinzane Cavour. L'evento, un'asta di beneficenza che si svolge ogni anno, vede protagonisti rari tartufi bianchi d'Alba, con l'obiettivo di raccogliere fondi per progetti filantropici a livello globale e celebrare il patrimonio culinario italiano. Italia, domenica 8 novembre 2026. Cronaca. (Foto di Marco Alpozzi/LaPresse)

Torna l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, arrivata alla sua 27esima edizione. Come da tradizione, il Castello di Grinzane Cavour è la cornice scelta per ospitare un evento che unisce eccellenza enogastronomica, promozione del territorio e solidarietà internazionale. A condurre l’appuntamento, la conduttrice tv Caterina Balivo e il curatore gastronomico Paolo Vizzari. Padrino dell’edizione l’attore Edoardo Leo, affiancato da Andrea Bosca.

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