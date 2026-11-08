Alba, al via la XXVII Asta Mondiale del Tartufo bianco: le foto più belle della giornata

Torna l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, arrivata alla sua 27esima edizione. Come da tradizione, il Castello di Grinzane Cavour è la cornice scelta per ospitare un evento che unisce eccellenza enogastronomica, promozione del territorio e solidarietà internazionale. A condurre l’appuntamento, la conduttrice tv Caterina Balivo e il curatore gastronomico Paolo Vizzari. Padrino dell’edizione l’attore Edoardo Leo, affiancato da Andrea Bosca.