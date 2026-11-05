Pechino, peluche di un gatto gigante fa impazzire la città – Le foto

La statua di un gatto gigante è stata esposta al parco Zhongshan di Pechino, facendo accorrere tantissime persone pronte a immortalarsi in selfie con il simpatico peluche. Grandi e piccini, tutti conquistati dalla dolcezza di questo felino che per i colori, sui toni dell’arancio, ricorda il celebre ‘Garfield’. L’installazione – temporanea – misura circa 5 metri di lunghezza, 3 metri di larghezza e 2,2 metri di altezza e fa parte di una serie di ‘gatti giganti’ apparsi in diversi parchi della città.