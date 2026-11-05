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giovedì 5 novembre 2026

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Pechino, peluche di un gatto gigante fa impazzire la città – Le foto

Pechino, peluche di un gatto gigante fa impazzire la città – Le foto
Alcune donne scattano un selfie con una statua di gatto, esposta vicino ad alberi di ginkgo dai colori autunnali, durante una visita al parco Zhongshan di Pechino, mercoledì 4 novembre 2026. (Foto AP/Andy Wong)
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Alcune persone si riuniscono per scattare fotografie insieme alla statua di un gatto, mentre i visitatori passeggiano nel parco Zhongshan durante la stagione autunnale a Pechino, mercoledì 4 novembre 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Alcune donne scattano un selfie con una statua di gatto, esposta vicino ad alberi di ginkgo dai colori autunnali, durante una visita al parco Zhongshan di Pechino, mercoledì 4 novembre 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Alcuni visitatori si riuniscono per scattare fotografie a una statua di gatto esposta vicino a un ginkgo dalle tonalità autunnali, nel parco Zhongshan di Pechino, mercoledì 4 novembre 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Alcuni visitatori fotografano una statua di gatto esposta al parco Zhongshan di Pechino, mercoledì 4 novembre 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Alcuni visitatori si riuniscono per scattare fotografie a una statua raffigurante un gatto, esposta vicino a ginkgo dalle tonalità autunnali nel parco Zhongshan a Pechino, mercoledì 4 novembre 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Alcuni visitatori fotografano una gigantesca statua di gatto esposta vicino a ginkgo dalle tonalità autunnali nel parco Zhongshan a Pechino, mercoledì 4 novembre 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Alcuni visitatori si riuniscono per scattare fotografie a una statua raffigurante un gatto, esposta vicino a ginkgo dalle tonalità autunnali nel parco Zhongshan a Pechino, mercoledì 4 novembre 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Dei bambini giocano attorno a una statua raffigurante un gatto, esposta nel parco Zhongshan durante la stagione autunnale a Pechino, mercoledì 4 novembre 2026. (Foto AP/Andy Wong)

La statua di un gatto gigante è stata esposta al parco Zhongshan di Pechino, facendo accorrere tantissime persone pronte a immortalarsi in selfie con il simpatico peluche. Grandi e piccini, tutti conquistati dalla dolcezza di questo felino che per i colori, sui toni dell’arancio, ricorda il celebre ‘Garfield’. L’installazione – temporanea – misura circa 5 metri di lunghezza, 3 metri di larghezza e 2,2 metri di altezza e fa parte di una serie di ‘gatti giganti’ apparsi in diversi parchi della città.

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