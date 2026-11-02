Karl Bushby torna casa dopo 28 anni a piedi intorno al mondo, le foto del leggendario avventuriero

Karl Bushby ha concluso la sua epica camminata intorno al mondo iniziata nel 1998, ormai mezzo secolo fa. All’inizio era un giovane di 29 anni, mentre ora, a 57 anni, ha superato la mezza età ed è tornato alla casa di sua madre a Hull, in Inghilterra. L’avventuriero ha attraversato i ghiacci mutevoli dello Stretto di Bering e ha nuotato attraverso il Mar Caspio e la Manica, ma la maggior parte del viaggio si è svolta sulla terraferma, dove ha attraversato giungle pericolose, foreste pluviali, deserti e tundra ghiacciata, affrontando quasi ogni tipo di elemento immaginabile. Bushby ha percorso 50.000 chilometri.

Nessun paese ha richiesto più tempo per essere attraversato della Russia, dove l’uomo ha trascorso 10 anni, è stato arrestato una volta e ha rischiato l’espulsione per ingresso illegale dopo aver attraversato lo stretto di Bering. Le condizioni meteorologiche avverse gli consentivano di viaggiare solo pochi mesi all’anno e c’erano molti ritardi burocratici. Nel 2012 la Russia gli ha negato il visto, così Bushby ha trascorso un anno percorrendo a piedi 3.500 miglia in segno di protesta da Los Angeles all’Ambasciata russa a Washington, D.C., il che alla fine gli ha permesso di ottenere i documenti necessari.