Sara Errani e Jasmine Paolini regine del Wta 500 di Tokyo: le immagini più belle della finale

In un’ora esatta di partita Sara Errani e Jasmine Paolini si sono prese il titolo del ‘Toray Pan Pacific Open’, il WTA 500 che si è concluso sul cemento dell’Ariake Coliseum di Tokyo, in Giappone. In finale – la prima per una coppia tutta italiana nel torneo nipponico – le azzurre (rispettivamente n.15 e n.30 in doppio), fresche di qualificazione alle WTA Finals, hanno liquidato per 6-2, 6-2 la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani. Le azzurre toccano quota 10 titoli conquistati, tornando al succeso ad oltre un anno di distanza da Pechino 2025. Ecco alcune delle immagini più belle della partita.