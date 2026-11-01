In un’ora esatta di partita Sara Errani e Jasmine Paolini si sono prese il titolo del ‘Toray Pan Pacific Open’, il WTA 500 che si è concluso sul cemento dell’Ariake Coliseum di Tokyo, in Giappone. In finale – la prima per una coppia tutta italiana nel torneo nipponico – le azzurre (rispettivamente n.15 e n.30 in doppio), fresche di qualificazione alle WTA Finals, hanno liquidato per 6-2, 6-2 la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani. Le azzurre toccano quota 10 titoli conquistati, tornando al succeso ad oltre un anno di distanza da Pechino 2025. Ecco alcune delle immagini più belle della partita.
Sara Errani e Jasmine Paolini regine del Wta 500 di Tokyo: le immagini più belle della finale
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