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domenica 1 novembre 2026

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Milan-Inter, le foto più belle del trionfo rossonero a San Siro

Milan-Inter, le foto più belle del trionfo rossonero a San Siro
Adrien Rabiot esulta con i compagni dopo il secondo gol partita Milan vs Inter allo stadio San Siro ( Foto Spada/LaPresse) (Foto Spada/LaPresse)
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Kaka saluta i tifosi prima dell'inzio della partita Milan vs Inter allo stadio San Siro ( Foto Spada/LaPresse) (Foto Spada/LaPresse)
Marcel Desailly e Ivan Ramiro Cordoba prima dell'inzio della partita Milan vs Inter allo stadio San Siro ( Foto Spada/LaPresse) (Foto Spada/LaPresse)
Andy Diouf a terra in partita Milan vs Inter allo stadio San Siro ( Foto Spada/LaPresse) (Foto Spada/LaPresse)
Primo gol di Christian Pulisic in partita Milan vs Inter allo stadio San Siro ( Foto Spada/LaPresse)
Esultanza di Christian Pulisic dopo il gol in partita Milan vs Inter allo stadio San Siro ( Foto Spada/LaPresse)
Manuel Akanji in partita Milan vs Inter allo stadio San Siro ( Foto Spada/LaPresse)
Duello tra Andy Diouf e Strahinja Pavlovic in partita Milan vs Inter allo stadio San Siro ( Foto Spada/LaPresse) (Foto Spada/LaPresse)
Secondo gol di Adrien Rabiot in partita Milan vs Inter allo stadio San Siro ( Foto Spada/LaPresse) (Foto Spada/LaPresse)
Marcus Thuram e Koni De Winter in partita Milan vs Inter allo stadio San Siro ( Foto Spada/LaPresse)
Diego Moreira esulta dopo il gol del 3-1 (Foto Spada/LaPresse)
Diego Moreira vince il Panini player of the match a fine gara tra Milan vs Inter allo stadio San Siro ( Foto Spada/LaPresse)
Diego Moreira vince il Panini player of the match a fine gara tra Milan vs Inter allo stadio San Siro ( Foto Spada/LaPresse)
I giocatori del Milan esultano a fine derby (Foto Spada/LaPresse)

Nella notte di Halloween, l’Inter vede le streghe nel derby perso per 3-1 contro un ottimo Milan. I rossoneri vincono con le reti nel primo tempo di Pulisic (quarto gol nei derby per l’americano), Rabiot e uno stratosferico Moreira. Non basta all’Inter un gol di Bastoni. Per il Milan è il terzo derby consecutivo vinto in campionato, ma soprattutto è un successo che scaccia una crisi incipiente dopo il pesante ko in casa contro il Bologna di qualche giorno fa. Dopo una serie di vittorie nonostante prestazioni non brillantissime, invece, l’Inter di Chivu incassa la prima sconfitta stagionale. Ecco alcune delle foto più belle della serata. 

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