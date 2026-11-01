Milan-Inter, le foto più belle del trionfo rossonero a San Siro

Nella notte di Halloween, l’Inter vede le streghe nel derby perso per 3-1 contro un ottimo Milan. I rossoneri vincono con le reti nel primo tempo di Pulisic (quarto gol nei derby per l’americano), Rabiot e uno stratosferico Moreira. Non basta all’Inter un gol di Bastoni. Per il Milan è il terzo derby consecutivo vinto in campionato, ma soprattutto è un successo che scaccia una crisi incipiente dopo il pesante ko in casa contro il Bologna di qualche giorno fa. Dopo una serie di vittorie nonostante prestazioni non brillantissime, invece, l’Inter di Chivu incassa la prima sconfitta stagionale. Ecco alcune delle foto più belle della serata.