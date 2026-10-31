Elicottero precipitato in Bosnia, il commosso ricordo delle vittime al Villaggio Difesa, a Roma. Le foto

Con la cerimonia dell’alzabandiera e il posizionamento della Bandiera a mezz’asta, il Villaggio Difesa ha aperto le porte alla collettività. Un luogo di incontro, memoria e raccoglimento, dove il ricordo si unisce alla riconoscenza verso chi ha sacrificato la propria vita al servizio del Paese. Commosso il ricordo dei visitatori in particolare i 4 militari morti lo scorso giovedì nello schianto dell’elicottero CH-47 Chinook in Bosnia. Tantissimi i fiori deposti davanti al memoriale che ricorda i caduti che hanno perso la vita per l’Italia.