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sabato 31 ottobre 2026

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Elicottero precipitato in Bosnia, il commosso ricordo delle vittime al Villaggio Difesa, a Roma. Le foto

Elicottero precipitato in Bosnia, il commosso ricordo delle vittime al Villaggio Difesa, a Roma. Le foto
Saluto ai militari rimasti vittima in Bosnia al Villaggio Difesa per le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate (Foto Mauro Scrobogna /LaPresse)
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Saluto ai militari rimasti vittima in Bosnia al Villaggio Difesa per le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate (Foto Mauro Scrobogna /LaPresse)
Saluto ai militari rimasti vittima in Bosnia al Villaggio Difesa per le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate (Foto Mauro Scrobogna /LaPresse)
Saluto ai militari rimasti vittima in Bosnia al Villaggio Difesa per le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate (Foto Mauro Scrobogna /LaPresse)
Messaggi di cuore al memoriale allestito al Villaggio Difesa per i militari rimasti vittima di un elicottero precipitato in Bosnia al Villaggio Difesa per le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate (Foto Mauro Scrobogna /LaPresse)
Veicoli militari esposti al Villaggio Difesa per le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate (Foto Mauro Scrobogna /LaPresse)
Veicoli militari esposti al Villaggio Difesa per le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate (Foto Mauro Scrobogna /LaPresse)
Veicoli militari esposti al Villaggio Difesa per le celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate (Foto Mauro Scrobogna /LaPresse)

Con la cerimonia dell’alzabandiera e il posizionamento della Bandiera a mezz’asta, il Villaggio Difesa ha aperto le porte alla collettività. Un luogo di incontro, memoria e raccoglimento, dove il ricordo si unisce alla riconoscenza verso chi ha sacrificato la propria vita al servizio del Paese. Commosso il ricordo dei visitatori in particolare i 4 militari morti lo scorso giovedì nello schianto dell’elicottero CH-47 Chinook in Bosnia. Tantissimi i fiori deposti davanti al memoriale che ricorda i caduti che hanno perso la vita per l’Italia.

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