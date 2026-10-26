Serie A, l’ottava giornata in 10 foto

Vittoria col brivido per l’Inter in uno dei match dell’ottava giornata di Serie A. A San Siro i nerazzurri vanno sotto contro la Fiorentina con una prodezza di Alex Jimenez, ma riescono a ribaltare il risultato in un finale convulso. Prima il pareggio di Thuram al 91′, poi il rigore di Zieliński al 98′. La squadra di Chivu rimane così prima in classifica con la Lazio con 22 punti. La Juventus torna alla vittoria espugnando il campo del Lecce 2-0 con reti di McKennie e Douglas Luiz. Nel posticipo successo esterno anche per il Milan, che passa 2-0 a Udine grazie a un gol per tempo di Pulisic e Hutchinson. I rossoneri salgono a 18 punti e agganciano la Roma al terzo posto. Tra i match pomeridiani, il Genoa batte 1-0 il Venezia, mentre Atalanta-Frosinone finisce con un rocambolesco 4-4.