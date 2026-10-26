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martedì 27 ottobre 2026

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Serie A, l’ottava giornata in 10 foto

Serie A, l’ottava giornata in 10 foto
Uscita tempestiva del portiere della Lazio Christos Mandas sull’attaccante del Parma El Bilal Touré in partita tra Lazio e Parma allo Stadio Olimpico di Roma (Foto Alfredo Falcone/LaPresse)
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Il gol di Tasos Douvikas del Comodurante la partita contro il Sassuolo FC allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como (Foto di Tiziano Ballabio/LaPresse)
Gol di Federico Bernardeschi in partita tra Cagliari e Bologna all'Unipol Domus a Cagliari ( Foto Gianluca Zuddas/Lapresse)
Gol del 2-0 di Scott McTominay in partita tra Napoli e Roma allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. (Foto Alessandro Garofalo/LaPresse)
Gli autori dei gol Piotr Zielinski e Marcus Thuram esultano in in partita tra Inter e Fiorentina (Photo by Spada/LaPresse)
Gol dell'1-0 di Mikael Ellertsson in partita tra Genova e Venezia allo Stadio Luigi Ferraris di Genova Calcio (foto Tano Pecoraro)
Ederson dos Santos dell'Atalanta segna il gol del 2-2 in partita tra Atalanta e Frosinone, (Foto Spada/LaPresse)
Oumar Ngom e Douglas Luiz in azione durante la partita tra Lecce e Juventus ( Foto Giovanni Evangelista/LaPresse)
Omari Hutchinson gol dello 0-2 in partita tra Udinese e Milan (Foto Andrea Bressanutti/LaPresse)
Kian Fitz-Jim del Torino segna il gol in partita tra Torino FC e AC Monza (Foto Fabio Ferrari/LaPresse)

Vittoria col brivido per l’Inter in uno dei match dell’ottava giornata di Serie A. A San Siro i nerazzurri vanno sotto contro la Fiorentina con una prodezza di Alex Jimenez, ma riescono a ribaltare il risultato in un finale convulso. Prima il pareggio di Thuram al 91′, poi il rigore di Zieliński al 98′. La squadra di Chivu rimane così prima in classifica con la Lazio con 22 punti. La Juventus torna alla vittoria espugnando il campo del Lecce 2-0 con reti di McKennie e Douglas Luiz. Nel posticipo successo esterno anche per il Milan, che passa 2-0 a Udine grazie a un gol per tempo di Pulisic e Hutchinson. I rossoneri salgono a 18 punti e agganciano la Roma al terzo posto. Tra i match pomeridiani, il Genoa batte 1-0 il Venezia, mentre Atalanta-Frosinone finisce con un rocambolesco 4-4.

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