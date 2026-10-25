Napoli-Roma 3-3, le foto della serata al Maradona

Sei gol e un punto per parte con grandi rimpianti da parte del Napoli. Al ‘Maradona’ il big match tra Napoli e Rooma finisce 3-3 con i giallorossi che rimontano dal doppio svantaggio e poi pareggiano nel finale dopo la rete di McTominay che sembrava aver deciso il match. Decisivo, per i giallorossi, l’ingresso di Balerdi che sigla da difensore la prima doppietta con la Roma. Il Napoli si era portato in vantaggio con una grande rovesciata di Anguissa e aveva trovato il raddoppio a inizio primo tempo con McTominay. La Roma ha prima accorciato con Soule e poi agguantato il pari con Balerdi. Il nuovo vantaggio di McTominay sembrava aver chiuso i giochi ma Balerdi ha trovato ancora il pari, fissando il risultato sul 3-3. Ecco alcune delle foto più belle della serata.