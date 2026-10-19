Milano, anche domenica negozi saccheggiati e guerriglia urbana – Le foto

Negozi saccheggiati, vetrine infrante e guerriglia urbana anche domenica pomeriggio nel centro di Milano. Le violenze scoppiate sabato 17 ottobre in occasione della manifestazione contro il caro vita, si sono ripetute il giorno successivo. Tanti giovani a volto coperto si sono dati appuntamento in centro compiendo devastazioni nelle vie centrali del capoluogo lombardo. Numerosi negozi sono stati presi d’assalto e ci sono stati scontri con le forze dell’ordine. Il bilancio degli scontri di ieri a Milano è di 32 arrestati e di 14 operatori feriti delle forze di polizia.