Festa del Cinema di Roma – Photocall del film ‘Il Rumore delle Cose Nuove’

Dopo ‘Follemente’ e ‘Perfetti sconosciuti’, Paolo Genovese torna a indagare sull’animo umano e in quello che c’è dietro la vita di una coppia. Lo fa con il suo nuovo film corale ‘Il rumore delle cose nuove‘, distribuito da 01 Distribution e in uscita nelle sale giovedì 12 novembre, che ha aperto ufficialmente l’edizione 2026 della Festa del Cinema di Roma in programma dal 14 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Nel cast Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella ed Edoardo Pesce, con la partecipazione di Claudio Santamaria. Eccoli sorridenti al Photocall.