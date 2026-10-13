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martedì 13 ottobre 2026

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Festa del Cinema di Roma – Photocall del film ‘Il Rumore delle Cose Nuove’

Festa del Cinema di Roma – Photocall del film ‘Il Rumore delle Cose Nuove’
Photocall del cast del film ‘Il Rumore delle Cose Nuove’ alla Festa del Cinema di Roma, Italia – Martedì 13 Ottobre 2026 (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
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Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi , Vittoria Puccini al Photocall del cast del film 'Il Rumore delle Cose Nuove' alla Festa del Cinema di Roma, Italia - Martedì 13 Ottobre 2026 (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Claudia Pandolfi e Vittoria Puccini al Photocall del cast del film 'Il Rumore delle Cose Nuove' alla Festa del Cinema di Roma, Italia - Martedì 13 Ottobre 2026 (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Vittoria Puccini e Claudio Santamaria al Photocall del cast del film 'Il Rumore delle Cose Nuove' alla Festa del Cinema di Roma, Italia - Martedì 13 Ottobre 2026 (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Claudio Santamaria al Photocall del cast del film 'Il Rumore delle Cose Nuove' alla Festa del Cinema di Roma, Italia - Martedì 13 Ottobre 2026 (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Lino Musellaal Photocall del cast del film 'Il Rumore delle Cose Nuove' alla Festa del Cinema di Roma, Italia - Martedì 13 Ottobre 2026 (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Edoardo Pesce al Photocall del cast del film 'Il Rumore delle Cose Nuove' alla Festa del Cinema di Roma, Italia - Martedì 13 Ottobre 2026 (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Emanuela Fanelli al Photocall del cast del film 'Il Rumore delle Cose Nuove' alla Festa del Cinema di Roma, Italia - Martedì 13 Ottobre 2026 (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Photocall del cast del film 'Il Rumore delle Cose Nuove' alla Festa del Cinema di Roma, Italia - Martedì 13 Ottobre 2026 (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)

Dopo ‘Follemente’ e ‘Perfetti sconosciuti’, Paolo Genovese torna a indagare sull’animo umano e in quello che c’è dietro la vita di una coppia. Lo fa con il suo nuovo film corale ‘Il rumore delle cose nuove‘, distribuito da 01 Distribution e in uscita nelle sale giovedì 12 novembre, che ha aperto ufficialmente l’edizione 2026 della Festa del Cinema di Roma in programma dal 14 al 25 ottobre 2026 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Nel cast Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella ed Edoardo Pesce, con la partecipazione di Claudio Santamaria. Eccoli sorridenti al Photocall.

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