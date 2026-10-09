Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 9 ottobre 2026

Ultima ora

La portaerei USS Lincoln rientra alla base di Coronado in California

La portaerei USS Lincoln rientra alla base di Coronado in California
Il marinaio Joey Montemarano, a sinistra, saluta sua figlia Madeline Montemarano, di 9 mesi, e sua moglie Crysta Montemarano dopo il ritorno della portaerei USS Abraham Lincoln alla base aeronavale di North Island al termine della missione, giovedì 8 ottobre 2026, a Coronado, in California. (Foto AP/Gregory Bull)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

La portaerei USS Abraham Lincoln fa ritorno alla base aeronavale di North Island al termine della missione giovedì 8 ottobre 2026 a Coronado, in California. (Foto AP/Gregory Bull)
La portaerei USS Abraham Lincoln fa ritorno nella baia di San Diego al termine di una missione giovedì 8 ottobre 2026, a San Diego. (Foto AP/Jae C. Hong)
I marinai sbarcano dalla portaerei USS Abraham Lincoln dopo il suo ritorno alla base aeronavale di North Island al termine di una missione, giovedì 8 ottobre 2026, a Coronado, in California. (Foto AP/Gregory Bull)
I marinai vengono accolti dai sostenitori mentre sbarcano dalla portaerei USS Abraham Lincoln, tornata alla base aeronavale di North Island al termine della missione, giovedì 8 ottobre 2026, a Coronado, in California. (Foto AP/Gregory Bull)
I marinai sbarcano dalla portaerei USS Abraham Lincoln dopo il suo ritorno alla base aeronavale di North Island al termine di una missione, giovedì 8 ottobre 2026, a Coronado, in California. (Foto AP/Gregory Bull)
La marinaia Miranda Ayala, al centro, viene accolta da Jackson Ayala, a sinistra, e da Andre Ayala dopo il ritorno della portaerei USS Abraham Lincoln alla base aeronavale di North Island al termine della missione, giovedì 8 ottobre 2026, a Coronado, in California. (Foto AP/Gregory Bull)
I marinai sbarcano dalla portaerei USS Abraham Lincoln dopo il suo ritorno alla base aeronavale di North Island al termine di una missione, giovedì 8 ottobre 2026, a Coronado, in California. (Foto AP/Gregory Bull)
Il marinaio Larry Kennard, a sinistra, saluta suo figlio, Larry Kennard III, di 4 mesi, e sua moglie, Becky Kennard, dopo che la portaerei USS Abraham Lincoln è tornata alla base aeronavale di North Island al termine della missione, giovedì 8 ottobre 2026, a Coronado, in California. (Foto AP/Gregory Bull)
Il marinaio Lawrence Kwakye, a sinistra, saluta sua moglie, Wanda Kwakye, dopo il ritorno della portaerei USS Abraham Lincoln alla base aeronavale di North Island al termine della missione, giovedì 8 ottobre 2026, a Coronado, in California. (Foto AP/Gregory Bull)
Erbin Dela Cruz, a destra, viene accolto da sua madre Ana Dela Cruz dopo che la portaerei USS Abraham Lincoln è tornata alla base aeronavale di North Island al termine della missione, giovedì 8 ottobre 2026, a Coronado, in California. (Foto AP/Gregory Bull)

Cartelli colorati e grandi sorrisi. Familiari e amici hanno atteso giovedì a San Diego il rientro della portaerei statunitense USS Abraham Lincoln, impegnata nelle operazioni militari contro l’Iran dopo un dispiegamento record di 265 giorni consecutivi in mare. La portaerei aveva lasciato San Diego a novembre ed era arrivata in Medioriente a gennaio. Il 28 febbraio, le forze statunitensi e israeliane hanno lanciato attacchi aerei contro l’Iran. Dopo oltre dieci mesi in mare, all’inizio del mese scorso l’equipaggio della Lincoln aveva fatto scalo in Thailandia durante il viaggio di ritorno dal Medioriente. La Lincoln ha stabilito un record per il numero di giorni trascorsi in mare tra uno scalo e l’altro. È inoltre la seconda portaerei statunitense a sostenere un dispiegamento eccezionalmente lungo a supporto delle operazioni militari contro l’Iran e a ricevere successivamente la Presidential Unit Citation, una delle più importanti onorificenze militari collettive degli Stati Uniti.

© Riproduzione Riservata