Spagna, la protesta per il diritto alla casa a Puerta del Sol

Migliaia di manifestanti e centinaia di tende occupano da giorni, dallo scorso 26 settembre, la Puerta del Sol, a Madrid, per protestare contro il caro affitti e la crescente emergenza abitativa. La mobilitazione è esplosa ancor di più dopo la bocciatura del decreto sulla casa presentato dal governo di Pedro Sánchez e in seguito ad alcuni recenti sfratti che hanno suscitato forte indignazione nel Paese. Tra i casi che hanno alimentato il dibattito c’è quello di Maricarmen Abascal, 87 anni, con una disabilità riconosciuta del 50%, costretta a lasciare l’abitazione di Calle Sainz de Baranda, nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 71 anni.

I manifestanti denunciano soprattutto le difficoltà incontrate dai giovani nell’acquistare o affittare un’abitazione e contestano l’impatto degli appartamenti destinati agli affitti turistici sul mercato immobiliare. La crisi abitativa è diventata così uno dei temi centrali del dibattito politico spagnolo, fino a contribuire alla decisione di Sánchez di convocare elezioni anticipate. Gli spagnoli saranno chiamati alle urne domenica 29 novembre 2026, diversi mesi prima della scadenza naturale della legislatura, prevista nel 2027. Fino a quella data, Sánchez resterà alla guida del governo.