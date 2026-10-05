Nobel per la Medicina 2026 a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel

Il Premio Nobel per la medicina è stato assegnato a tre scienziati che hanno creato uno strumento che utilizza la luce per aiutare a svelare il funzionamento del cervello. Karl Deisseroth, 54 anni, Peter Hegemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni, hanno condotto ricerche sui canali ionici sensibili alla luce e sull’optogenetica, un metodo che permette di dimostrare come le cellule nervose modellano ricordi, sentimenti e comportamenti nel cervello. L’optogenetica ha inaugurato quella che l’Assemblea del Nobel ha già definito una nuova era nelle neuroscienze: la scoperta di un interruttore controllato dalla luce per attivare e disattivare le cellule nervose e i circuiti cerebrali, al fine di comprendere meglio il funzionamento del cervello e iniziare a svelare i percorsi che portano a certe patologie.