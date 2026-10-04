Le più belle foto del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain a Sepang, Malesia

Nel Gran Premio di Formula 1 corso in Malesia torna a trionfare dopo oltre 300 giorni Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha preceduto sul podio la Mercedes di Kimi Antonelli, che guadagna comunque altri punti sul compagno di scuderia e diretto rivale per il titolo George Russell, e la Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Charles Leclerc. I due piloti del Cavallino sono stati penalizzati in avvio di gara da un errore strategico: sono infatti partiti con delle gomme da asciutto quando l’asfalto era bagnato dalla pioggia. Qui le immagini più belle della gara.