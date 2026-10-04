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domenica 4 ottobre 2026

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Le più belle foto del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain a Sepang, Malesia

Le più belle foto del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain a Sepang, Malesia
Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen saluta gli spettatori dal podio dopo aver vinto il Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (AP Photo/Vincent Thian)
Redazione
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Il pilota italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli è in testa al gruppo dopo la partenza del Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (Foto AP/Aijaz Rahi)
Il pilota britannico della Ferrari Lewis Hamilton guida la sua vettura durante il giro di formazione che precede la partenza posticipata del Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi)
Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen e il pilota italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli si sfidano nel Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (AP Photo/Vincent Thian)
Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen guida la sua auto durante il Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi)
Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen guida la sua vettura davanti ai piloti della Mercedes, tra cui l'italiano Andrea Kimi Antonelli, durante il Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (AP Photo/Vincent Thian)
Il pilota britannico della Ferrari Lewis Hamilton guida la sua auto durante il Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (Foto AP/Vincent Thian)
Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen guida la sua auto durante il Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (AP Photo/Vincent Thian)
Il pilota britannico della Ferrari Lewis Hamilton taglia il traguardo conquistando il terzo posto nel Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (Annice Lyn/Pool via AP)
Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen saluta gli spettatori dal podio dopo aver vinto il Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (AP Photo/Vincent Thian)
Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen festeggia sul podio affiancato, a sinistra, dal pilota italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, secondo classificato, e, a destra, dal pilota britannico della Ferrari Lewis Hamilton, terzo classificato, dopo aver vinto il Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi)
Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen spruzza acqua di rose sul podio, affiancato dal pilota italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, secondo classificato, dopo aver vinto il Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi)
Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen spruzza acqua di rose sul podio dopo aver vinto il Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi)
Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen festeggia sul podio con il trofeo dopo aver vinto il Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (AP Photo/Vincent Thian)
Il pilota britannico della Ferrari Lewis Hamilton festeggia il terzo posto sul podio del Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (AP Photo/Vincent Thian)
Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen festeggia sul podio affiancato, a sinistra, dal pilota italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, secondo classificato, e, a destra, dal pilota britannico della Ferrari Lewis Hamilton, terzo classificato, dopo aver vinto il Gran Premio del Bahrein a Sepang, in Malesia, domenica 4 ottobre 2026. (AP Photo/Vincent Thian)

Nel Gran Premio di Formula 1 corso in Malesia torna a trionfare dopo oltre 300 giorni Max Verstappen. Il pilota della Red Bull ha preceduto sul podio la Mercedes di Kimi Antonelli, che guadagna comunque altri punti sul compagno di scuderia e diretto rivale per il titolo George Russell, e la Ferrari di Lewis Hamilton. Quarto Charles Leclerc. I due piloti del Cavallino sono stati penalizzati in avvio di gara da un errore strategico: sono infatti partiti con delle gomme da asciutto quando l’asfalto era bagnato dalla pioggia. Qui le immagini più belle della gara.

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