Milano, la protesta dei rider contro Glovo

Un corteo di protesta di decine di rider si è svolto a Milano giovedì 30 settembre. I manifestanti, in sella alle proprie bici, hanno attraversato la città, da via Padova, fino alla sede di Glovo in via Pirelli, dove sono stati depositati cartoni di pizza con all’interno del letame finto davanti all’ingresso degli uffici dell’azienda. La protesta per chiedere paghe più alte e più diritti per i fattorini: “Vogliamo subito l’ applicazione del contratto nazionale della logistica, una chiara trasparenza dell’ algoritmo, strumenti di sicurezza dati dall’ azienda e la creazione di hub per riposare e aspettare gli ordini”, ha scritto il sindacato Usb sui propri social.