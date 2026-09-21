Nuova specie di felino selvatico identificata in Bolivia: ecco il Leopardus tilcayo – Le foto

In Bolivia è stata identificata una nuova specie di felino selvatico: il Leopardus tilcayo. Si tratta di un animale più piccolo di un gatto domestico medio con grandi macchie simili a quelle del leopardo. A questa specie appartiene Tigrino, diventato l’attrazione principale del Senda Verde Wildlife Sanctuary, dove il piccolo felino vive dal 2017, quando una famiglia lo portò dopo aver tentato invano di addomesticarlo come se fosse un gatto domestico. Il Leopardus tilcayo è la prima specie di felino selvatico vivente descritta dagli scienziati in più di un secolo. La scoperta, pubblicata giovedì sulla rivista Current Biology, ha scatenato un’ondata di entusiasmo sui social media. E’ lungo solo 46 centimetri dalla testa alla base della coda e pesa circa 1,4 chilogrammi. Visitatori provenienti da tutta la Bolivia e oltre si sono riversati nella riserva naturale vicino a La Paz nella speranza di intravedere Tigrino. La maggior parte dei turisti, però, non avrà la possibilità di vederlo. Tigrino si spaventa facilmente in presenza delle persone, quindi i custodi lo tengono lontano dalla vista del pubblico.