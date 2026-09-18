Lady Diana e il “vestito della vendetta”: la storia dell’abito che ora andrà all’asta – Le foto

Va all’asta lo storico “vestito della vendetta” di Lady Diana. Si tratta dell’elegantissimo abito nero indossato dalla principessa il giorno in cui il marito Carlo confessò di aver tradito la moglie in mondo visione. Il celeberrimo vestito, che sarà messo all’asta da Sotheby’s a quasi 30 anni dalla morte di Lady D, partirà per un tour internazionale. L’indumento, esposto al pubblico venerdì 18 settembre nelle sale d’asta londinesi di Sotheby’s, non viene indossato in pubblico dal 29 giugno 1994, data di messa in onda di un’intervista televisiva in cui l’allora principe Carlo ammise di aver commesso un’infedeltà. Il tradimento era con Camilla Parker Bowles che anni dopo sarebbe diventata regina.

Perché viene ricordato come il “vestito della vendetta”

Diana, che sapeva cosa sarebbe successo quel giorno, scelse di indossare questo abito da sera in seta della stilista greca Christina Stambolian, con un’ampissima scollatura e spalle scoperte, per un gala alla Serpentine Gallery di Londra. Le immagini della principessa e del suo abito, impreziosito da una collana di zaffiri e diamanti, scarpe nere e smalto rosso acceso, fecero il giro del mondo. Il tabloid The Sun titolò in prima pagina il giorno successivo: “La vendetta è chic”.

Morgane Halimi, responsabile globale del settore borse e moda di Sotheby’s, ha affermato che l’abito è iconico perché Diana lo indossò per “riappropriarsi della narrazione e sentirsi più forte”. “Ha sempre usato la moda come mezzo di espressione, ma questa volta è stato un modo per comunicare la sua personalità. Quel giorno si sentiva come se volesse riappropriarsi della sua storia, affermare se stessa e difendere i propri diritti”, ha detto Halimi.

L’asta si terrà a New York: ecco quanto è stimato l’abito

L’abito è in vendita per la prima volta dal 1997, anno in cui Diana lo vendette, insieme ad altri capi, per raccogliere fondi a favore di associazioni benefiche impegnate nella lotta contro l’AIDS. La stima pre-vendita è compresa tra i 150.000 e i 300.000 dollari, ma Sotheby’s non si sorprenderebbe se il prezzo finale superasse di gran lunga tale cifra. L’abito è in mostra a Londra fino al 24 settembre e successivamente sarà esposto a Hong Kong e Ginevra prima di essere messo in vendita a New York il 9 dicembre.

Lady Diana morì il 31 agosto del 1997 all’età di 36 anni. Rimase vittima di un incidente stradale sotto il tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, assieme all’allora compagno Dodi Al Fayed.