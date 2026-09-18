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venerdì 18 settembre 2026

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Il principe Harry visita una scuola: il duca del Sussex alla Ninestiles School

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Principe Harry fa visita alla Ninestiles School per INSPIRE programma educativo degli Invictus Games di Birmingham 2027 ( Foto Associated Press/LaPresse)
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Principe Harry fa visita alla Ninestiles School per INSPIRE programma educativo degli Invictus Games di Birmingham 2027 ( Foto Associated Press/LaPresse)
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Principe Harry fa visita alla Ninestiles School per INSPIRE programma educativo degli Invictus Games di Birmingham 2027 ( Foto Associated Press/LaPresse)
Principe Harry fa visita alla Ninestiles School per INSPIRE programma educativo degli Invictus Games di Birmingham 2027 ( Foto Associated Press/LaPresse)
Principe Harry fa visita alla Ninestiles School per INSPIRE programma educativo degli Invictus Games di Birmingham 2027 ( Foto Associated Press/LaPresse)
Principe Harry fa visita alla Ninestiles School per INSPIRE programma educativo degli Invictus Games di Birmingham 2027 ( Foto Associated Press/LaPresse)
Principe Harry fa visita alla Ninestiles School per INSPIRE programma educativo degli Invictus Games di Birmingham 2027 ( Foto Associated Press/LaPresse)
Principe Harry fa visita alla Ninestiles School per INSPIRE programma educativo degli Invictus Games di Birmingham 2027 ( Foto Associated Press/LaPresse)
Principe Harry fa visita alla Ninestiles School per INSPIRE programma educativo degli Invictus Games di Birmingham 2027 ( Foto Associated Press/LaPresse)

Il principe Harry in visita in una scuola di Birmingham per lanciare INSPIRE: il programma educativo degli Invictus Games Birmingham 2027. Il duca del Sussex, rientrato nelle scorse settimane in Gran Bretagna, dopo alcuni anni vissuti negli Usa con la famiglia, ha incontrato gli studenti della Ninestiles School. Gli Invictus Games sono un evento sportivo riservato ai veterani di guerra che sono rimasti disabili durante il loro servizio nelle forze armate.

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