Il principe Harry visita una scuola: il duca del Sussex alla Ninestiles School

Il principe Harry in visita in una scuola di Birmingham per lanciare INSPIRE: il programma educativo degli Invictus Games Birmingham 2027. Il duca del Sussex, rientrato nelle scorse settimane in Gran Bretagna, dopo alcuni anni vissuti negli Usa con la famiglia, ha incontrato gli studenti della Ninestiles School. Gli Invictus Games sono un evento sportivo riservato ai veterani di guerra che sono rimasti disabili durante il loro servizio nelle forze armate.