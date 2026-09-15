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martedì 15 settembre 2026

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Funerali Emma Bonino, da Mattarella e Meloni fino a Prodi e D’Alema: chi c’era alle esequie a Roma – Foto

Funerali Emma Bonino, da Mattarella e Meloni fino a Prodi e D’Alema: chi c’era alle esequie a Roma – Foto
Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
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L’ultimo saluto alla storica leader dei Radicali si è tenuto nella sala della Protomoteca del Campidoglio

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Elly Schlein al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Ignazio La Russa al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Matteo Renzi al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Romano Prodi al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Romano Prodi al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Adolfo Urso al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Massimo D’Alema al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Angelo Bonelli al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Mario Monti al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Giuseppe Conte al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Carlo Nordio al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Carlo Calenda e Matteo Richetti al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Enrico Letta al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Laura Boldrini con Massimo D’Alema di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
La sorella Domenica ed il fratello Giovanni al Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Funerale di Stato di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)

Si sono svolti oggi, martedì 15 settembre a Roma, i funerali di Stato di Emma Bonino, la storica leader dei Radicali scomparsa venerdì scorso all’età di 78 anni. La cerimonia laica si è tenuta nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Tantissimi i rappresentanti delle istituzioni e del mondo della politica presenti. Oltre al capo di Stato Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni c’erano anche diversi ministri, altre alte cariche dello Stato e rappresentanti della società civile. Hanno preso parte al funerale anche gli ex capi di governo Romano Prodi e Massimo D’Alema.

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