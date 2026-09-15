Funerali Emma Bonino, da Mattarella e Meloni fino a Prodi e D’Alema: chi c’era alle esequie a Roma – Foto

Si sono svolti oggi, martedì 15 settembre a Roma, i funerali di Stato di Emma Bonino, la storica leader dei Radicali scomparsa venerdì scorso all’età di 78 anni. La cerimonia laica si è tenuta nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Tantissimi i rappresentanti delle istituzioni e del mondo della politica presenti. Oltre al capo di Stato Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni c’erano anche diversi ministri, altre alte cariche dello Stato e rappresentanti della società civile. Hanno preso parte al funerale anche gli ex capi di governo Romano Prodi e Massimo D’Alema.