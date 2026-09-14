È stata riaperta questa mattina alle 10 la camera ardente, in Campidoglio a Roma, per Emma Bonino, scomparsa nei giorni scorsi a 78 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà domani alle esequie di Stato in forma laica per Bonino che si terranno alle 12.30 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. A rendere omaggio lunedì mattina Antonio Tajani, Enrico Letta, Bobo Giachetti
Secondo giorno di camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio
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A rendere omaggio alla storica leader radicale Crosetto, Tajani e Letta
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