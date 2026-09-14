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lunedì 14 settembre 2026

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Secondo giorno di camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio

Secondo giorno di camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio
Guido Crosetto alla Camera Ardente di Emma Bonino nella sala della protomoteca in Campidoglio (Foto Valentina Stefanelli/Lapresse)
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A rendere omaggio alla storica leader radicale Crosetto, Tajani e Letta

Renato Brunetta alla Camera Ardente di Emma Bonino nella sala della protomoteca in Campidoglio (Foto Valentina Stefanelli/Lapresse)
Secondo giorno alla Camera Ardente di Emma Bonino nella sala della protomoteca in Campidoglio (Foto Valentina Stefanelli/Lapresse)
Secondo giorno alla Camera Ardente di Emma Bonino nella sala della protomoteca in Campidoglio (Foto Valentina Stefanelli/Lapresse)
Guido Crosetto alla Camera Ardente di Emma Bonino nella sala della protomoteca in Campidoglio (Foto Valentina Stefanelli/Lapresse)
abrina Alfonsi, Benedetto della Vedova, Riccardo Magi e il nipote Filippo, Roberto Giachetti alla Camera Ardente di Emma Bonino nella sala della protomoteca in Campidoglio (Foto Valentina Stefanelli/Lapresse)
Sabrina Alfonsi, Benedetto della Vedova, Riccardo Magi e il nipote Filippo, Bobo Craxi alla Camera Ardente di Emma Bonino nella sala della protomoteca in Campidoglio (Foto Valentina Stefanelli/Lapresse)
Antonio Tajani, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi alla Camera Ardente di Emma Bonino nella sala della protomoteca in Campidoglio (Foto Valentina Stefanelli/Lapresse)
Miguel Fernandez Palacios Ambasciatore di Spagna alla Camera Ardente di Emma Bonino nella sala della protomoteca in Campidoglio (Foto Valentina Stefanelli/Lapresse)
Enrico Letta e Massimiliano Smeriglio alla Camera Ardente di Emma Bonino nella sala della protomoteca in Campidoglio (Foto Valentina Stefanelli/Lapresse)
Attesa all'esterno della protomoteca in Campidoglio per l'ultimo saluto a Emma Bonino (Foto Valentina Stefanelli/Lapresse)

È stata riaperta questa mattina alle 10 la camera ardente, in Campidoglio a Roma, per Emma Bonino, scomparsa nei giorni scorsi a 78 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà domani alle esequie di Stato in forma laica per Bonino che si terranno alle 12.30 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. A rendere omaggio lunedì mattina Antonio Tajani, Enrico Letta, Bobo Giachetti

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