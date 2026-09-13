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domenica 13 settembre 2026

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Us Open 2026, Rybakina batte Sabalenka e vince il torneo femminile – Le foto

Us Open 2026, Rybakina batte Sabalenka e vince il torneo femminile – Le foto
Elena Rybakina con il trofeo dopo aver vinto la finale del singolare femminile degli US Open di tennis contro la bielorussa Aryna Sabalenk ( Foto Associated Press/LaPresse)
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La kazaka conquista anche la vetta del ranking Wta

Tennis, Elena Rybakina vince gli Open Usa
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Tennis, Elena Rybakina vince gli Open Usa

Elena Rybakina è la nuova campionessa dello Us Open 2026 femminile, ultimo Slam stagionale che si è concluso sul cemento di Flushing Meadows (con un montepremi record di 108 milioni di dollari) a New York, trasmesso in chiaro su SuperTennis e SuperTennis Plus. In finale la 27enne di origini moscovite, n.2 del ranking e del seeding, ha battuto per 64 57 62, in due ore e 21 minuti di partita, Aryna Sabalenka, n.1 del mondo fino a lunedì, quando lascerà il trono proprio a Rybakina dopo 99 settimane consecutive in vetta.

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