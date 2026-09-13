Serie A, il Lecce omaggia Lorena Isceri, in campo contro la violenza sulle donne

Prima della partita casalinga contro il Monza, il Lecce ha ricordato Lorena Isceri, la donna originaria di Squinzano (Lecce), uccisa nei giorni scorsi in Toscana dall’ex compagno, che l’ha gettata da un viadotto della A1.

Al momento dell’ingresso in campo, i giocatori giallorossi sono stati affiancati da alcune ragazze con il volto segnato da una mano rossa, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. “Con questo gesto, la società intende stringersi attorno al dolore della famiglia di Lorena e di tutta la comunità salentina, tenendo alta l’attenzione su un orrore che non può e non deve lasciarci indifferenti”, si legge in una nota diffusa dalla società.