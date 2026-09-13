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domenica 13 settembre 2026

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Emma Bonino, la camera ardente in Campidoglio

Emma Bonino, la camera ardente in Campidoglio
La sorella Domenica alla Camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio, (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
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Arrivo del feretro in Campidoglio con Picchetto d’Onore (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Arrivo del feretro in Campidoglio con Picchetto d’Onore (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
La sorella Domenica con Riccardo Maggi ed il Sindaco Roberto Gualtieri alla Camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio, (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
Gianfranco Fini, Riccardo Maggi e Benedetto Della Vedova alla Camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio, (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)
La sorella Domenica alla Camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio, (foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)

Centinaia di persone hanno voluto rendere omaggio a Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Alla camera ardente, allestita in Campidoglio fino a lunedì, si sono recati tanti esponenti della politica italiana: dal segretario di +Europa Riccardo Magi all’ex presidente del Senato Gianfranco Fini, passando per la forzista Stefania Craxi e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Presente alla camera ardente anche la sorella Domenica, che ha accarezzato il feretro circondato da fiori e avvolto in una bandiera europea.

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