Emma Bonino, la camera ardente in Campidoglio

Centinaia di persone hanno voluto rendere omaggio a Emma Bonino, la storica leader radicale scomparsa a 78 anni. Alla camera ardente, allestita in Campidoglio fino a lunedì, si sono recati tanti esponenti della politica italiana: dal segretario di +Europa Riccardo Magi all’ex presidente del Senato Gianfranco Fini, passando per la forzista Stefania Craxi e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Presente alla camera ardente anche la sorella Domenica, che ha accarezzato il feretro circondato da fiori e avvolto in una bandiera europea.