Omicidio-suicidio a Pietralata, le immagini dei funerali della famiglia

Si sono svolti sabato mattina nella parrocchia San Giovanni della Croce, in via Apecchio, a Colle Salario, a Roma, i funerali di Valentina Pambianco, Luca Abbasciano e della figlia di 5 anni, morti il 31 agosto nella loro abitazione di via dell’Antracite, a Pietralata. Tanti fiori e corone e tre bare, due di legno marrone e una bianca. Un centinaio di persone presenti, tra parenti, amici e conoscenti. Molti sono familiari stretti delle vittime, arrivati per l’ultimo saluto alla famiglia.

Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stata Valentina a sparare al marito e alla bambina, prima di togliersi la vita. La ricostruzione dovrà essere confermata dagli esami chimico-balistici disposti dalla Procura, decisivi per chiarire la dinamica della tragedia.