Natalia Paragoni a Venezia, l’influencer al Lido dopo la diagnosi della malattia – Le foto

Natalia Paragoni è sbarcata il 3 settembre al Lido, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2026. L’influencer 28enne ha scoperto di avere un linfoma di Hodgkin, quando era incinta della sua seconda figlia, all’ottavo mese di gravidanza. Bellissima ed elegante si è presentata al Lido con la testa totalmente rasata. “Venezia è sempre un’emozione, ma quest’anno lo è ancora di più”, ha scritto sui social Natalia.