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mercoledì 2 settembre 2026

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Mostra Cinema Venezia 2026, è il giorno di George Clooney

Mostra Cinema Venezia 2026, è il giorno di George Clooney
George Clooney al photocall per il Leone d’oro alla carriera al Festival del cinema di Venezia (photo by Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
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George Clooney arriva al Lido di Venezia per il Festival del cinema (Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP)
George Clooney arriva al Lido di Venezia per il Festival del cinema (Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP)
George Clooney arriva al Lido di Venezia per il Festival del cinema (Photo by Alessandra Tarantino/Invision/AP)
George Clooney al photocall per il Leone d'oro alla carriera al Festival del cinema di Venezia (photo by Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
George Clooney al photocall per il Leone d'oro alla carriera al Festival del cinema di Venezia (photo by Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)
George Clooney al photocall per il Leone d'oro alla carriera al Festival del cinema di Venezia insieme a Alberto Barbera (photo by Gian Mattia D’Alberto/LaPresse)

 George Clooney al Lido nel giorno di apertura della Mostra del Cinema di Venezia 2026. “La mia storia d’amore con Venezia dura da 30 anni, mi sono anche sposato qui. È stato quello il momento più bello, sarei nei guai se non lo dicessi. Ma è una città romantica e di speranza, come questo festival”, ha detto l’attore americano nel corso di una conferenza stampa. Stasera è in programma la cerimonia di consegna del Leone d’Oro alla carriera per il divo di Hollywood.

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