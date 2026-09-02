Mostra Cinema Venezia 2026, è il giorno di George Clooney

George Clooney al Lido nel giorno di apertura della Mostra del Cinema di Venezia 2026. “La mia storia d’amore con Venezia dura da 30 anni, mi sono anche sposato qui. È stato quello il momento più bello, sarei nei guai se non lo dicessi. Ma è una città romantica e di speranza, come questo festival”, ha detto l’attore americano nel corso di una conferenza stampa. Stasera è in programma la cerimonia di consegna del Leone d’Oro alla carriera per il divo di Hollywood.