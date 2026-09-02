Evento di robotica basato sull’intelligenza artificiale in Parlamento europeo a Bruxelles

Oggi, 2 settembre, il Parlamento europeo di Bruxelles ospita una dimostrazione dal vivo di quindici robot AI-based sviluppati in Europa e una tavola rotonda dedicata al futuro della robotica basata sull’intelligenza artificiale. A organizzare l’evento è stata la rete euRobin.
Al centro della giornata c’è l’ipotesi si introdurre un “AI-based Robotics Act” dedicato alla robotica intelligente ispirata al Chips Act, con cui l’Ue sta già provando a rafforzare la propria autonomia nel settore dei semiconduttori. Si vuole dunque capire come costruire una strategia coordinata per garantire all’Europa una quota di rilievo nella nascente economia mondiale della robotica.